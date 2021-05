Anche Francesca Michielin ha comunicato ufficialmente le date del suo nuovo tour estivo. Il tour Live – Fuori dagli Spazi sarà composto da 10 nuovi show che porteranno la cantautrice vicentina ad esibirsi in tutta Italia.

L’estate scorsa, Francesca Michielin fu tra i pochi artisti italiani a decidere di andare in tour, nonostante la pandemia di COVID-19.

Il tour di quest’estate avrà inizio il prossimo 8 luglio, con la data di Marostica (VI), e toccherà successivamente le seguenti città: Trieste, dove il concerto si terrà durante il tramonto, Biella, Como, (anche questo concerto si terrà al tramonto), Bologna, La Thuile (AO), San Romano in Garfagnana (LU), Forca Canapine – Norcia (PG), Reggio Calabria e Verona. In fondo, trovate tutti i dettagli.

Il tour estivo di Francesca Michielin arriva dopo la pubblicazione di Feat (fuori dagli spazi), la riedizione del quarto album di inediti, Feat (stato di natura), pubblicata in occasione della partecipazione della cantautrice al Festival di Sanremo con la canzone Chiamami per nome, realizzata insieme a Fedez e certificata doppio Disco di Platino.

Feat (fuori dagli spazi), oltre ai brani già presenti in Feat (stato di natura), include anche le collaborazioni con Vasco Brondi in Cattive Stelle, Mecna in Se Fossi e Colapesce in Pole Position.

Francesca Michielin, Live – Fuori dagli Spazi: le date

8 luglio 2021 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival – Piazza Castello

15 luglio 2021 – Trieste – Porto Vecchio

17 luglio 2021 – Biella – Reload Sound Festival – Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni)

18 luglio 2021 – Como – Wow Music Festival – Villa Olmo

20 luglio 2021 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

24 luglio 2021 – La Thuile (AO) – Musicastelle Outdoor – La Joux

30 luglio 2021 – San Romano in Garfagnana (LU) – Fortezza delle Verrucole

22 agosto 2021 – Forca Canapine – Norcia (PG) – Suoni Controvento

26 agosto 2021 – Reggio Calabria – Piazza del Castello Aragonese

11 settembre 2021 – Verona – Festival della Bellezza – Teatro Romano