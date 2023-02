Venerdì 24 febbraio 2023 uscirà Cani sciolti, il nuovo album di Francesca Michielin. Ad anticipare la sua pubblicazione, la cantautrice debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio il bonsoir! – Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti che ha già registrato numerosi tutto-esaurito. In questa occasione, Francesca Michielin riabbraccerà il suo pubblico e presenterà live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Francesca Michielin, Bassano del Grappa, 22 febbraio 2023, prima tappa del bonsoir! – Michielin10 a teatro

I biglietti per il bonsoir! – Michielin10 a teatro sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Francesca Michielin presenterà Cani Sciolti e incontrerà i suoi fan anche in occasione di tre speciali instore a Padova, Roma e Milano.

Ven 24/02/2023 – Padova – Mondadori Bookstore – Via Cavour 16 – ore 17.30

Mar 28/02/2023 – Roma – Discoteca Laziale – Via Mamiani 62/a – ore 18.00

Lun 06/03/2023 – Milano – Feltrinelli – Piazza Piemonte 2 – ore 18.30

bonsoir! – Michielin10 a teatro, 22 febbraio 2023, anticipazioni scaletta

Non è ancora disponibile una scaletta del concerto di Francesca Michielin, a Bassano del Grappa. Si tratta della prima data del suo tour. La cantautrice, però, ha già anticipato che presenterà i suoi pezzi inediti, in anteprima, al pubblico presente ai due live nella sua città natale.

Quale modo migliore per anticipare i brani visto che, come raccontato dalla stessa cantante, la genesi di questo progetto è avvenuta inizialmente proprio a Bassano Del Grappa.

Cani Sciolti, registrato “in famiglia” a Bassano del Grappa e finalizzato a Milano, con la direzione artistica di Francesca Michielin e Giovanni Pallotti, è stato mixato da Ricky Damian – premio Grammy “Record of the year”, Pino Pinaxa e Gigi Barocco.

In scaletta non mancheranno canzoni celebri come “L’amore esiste”, “Io non abito al mare”, “Distratto”, “Nessun grado di separazione”, Vulcano” e “Cheyenne”