Forse è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Inizialmente è stata inizialmente pubblicata esclusivamente nella versione fisica (in vinile e CD) dell’album Fake News per poi essere resa disponibile anche sulle piattaforme di streaming il 13 gennaio 2023. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il testo.

A seguire potete ascoltare, in streaming, “Forse”, il brano dei Pinguini Tattici Nucleari. Cliccando qui, il pezzo su YouTube.

Il brano è un bilancio su una relazione finita, con una analisi di quello che c’è stato, dei punti di vista reciproci e di come, forse, le cose sono davvero andate.

Pinguini Tattici Nucleari, Forse, Testo canzone

Forse è vero che di notte

Tutto viene un po’ più facile

Che il buio mette insieme

Chi c’ha l’anima più fragile

Ed è vero che la sedia

Quando si ferma la canzone

È di chi corre più veloce

Non di chi balla con passione

Forse è vero che ho sbagliato

Sì, ma ci siamo divertiti

Siamo freddi come grotte

E lanciamo stalattiti

Quando piove, spero mi ricorderai

Come un piccolo “forse” perso dentro ai tuoi “mai”

Non c’è nessun posto

Per quelli come noi che vivon sui rasoi

Ma mi son nascosto nei tuoi

“Non c’è niеnte che non va”

E cerchi lе mie colpe nella mia musica

Fragile come un golpe in Sudamerica

La nostra buona stella parla in codice Morse

Le ho chiesto di stasera

E mi ha risposto: “Forse va bene”

Forse è vero che ti ho stretto

Troppo forte, troppo spesso

Volevo essere indelebile

Invece era solo gesso

E rigo dritto, come un aereo atterro in pista

Tolgo la testa dalle nuvole

E la regalo a una terapista

E ci vuole un po’ di fegato

Pure ad essere un coniglio

Perché non è mica facile

Vivere al buio in un cilindro

E poi t’arrabbi, dici che non te ne importa

E sei bella come il sole

Quando c’hai la luna storta

Non c’è nessun posto

Per quelli come noi che vivon sui rasoi

Ma mi son nascosto nei tuoi

“Non c’è niente che non va”

E cerchi le mie colpe nella mia musica

Fragile come un golpe in Sudamerica

La nostra buona stella parla in codice Morse

Le ho chiesto di stasera

E mi ha risposto: “Forse va bene”

Non c’è nessun posto

Per quelli come noi che vivon sui rasoi

Ma mi son nascosto nei tuoi

“Non c’è niente che non va”

E cerchi le mie colpe nella mia musica

Fragile come un golpe in Sudamerica

La nostra buona stella parla in codice Morse

Le ho chiesto di stasera

E mi ha risposto: “Forse”

La nostra buona stella è la peggiore

Tra le luci

E se ci credi troppo va a finire che ti bruci, ahi