Dopo quasi più di due decenni dalla creazione, i Radiohead hanno finalmente rilasciato una versione in studio di “Follow Me Around“, che anticipa la pubblicazione del prossimo cofanetto Kid A Mnesia.

Follow me around, video ufficiale

La traccia è accompagnata da un video interpretato da Guy Pearce, che riporta alla realtà il testo “Oggi sono in preda al panico/I cessate di esistere”, mentre Pearce corre freneticamente nel suo appartamento per evitare la telecamera.

Potete recuperarlo cliccando qui.

Radiohead, Follow me around, testo canzone

[Verse 1]

I see you in the dark

Corner of the street

Comin’ after me, yeah

Headlights on full-beam

Comin’ down the fast lane

Comin’ after me

[Chorus]

You follow me around

You follow me around

You follow me around

You follow me around

[Verse 2]*

Blowin’ holes in everythin’

Thatcher’s children

See you on the way back down

Drooling looney tunes

Movin’ in a swarm

Movin’ in a swarm

[Chorus]

You follow me around

You follow me around

You follow me around

You follow me around

[Post-Chorus]

Na-da-da-da-da-da

Na-da-da-da-da-da, yeah

Na-da-da-da-da-da

Na-da-da-da-da-da, yeah

[Verse 3]

Nowadays I get panicked

I cease to exist

I have ceased to exist

I feel absolutely nothin’

The words are out of ink

The words you know are out of ink

[Chorus]

You follow me around

You follow me around

You follow me around

You follow me around

[Post-Chorus]

Na-da-da-da-da-da

Na-da-da-da-da-da, yeah

Na-da-da-da-da-da

Na-da-da-da-da-da, yeah

Radiohead, Follow me around, significato canzone

Ti vedo al buio

Angolo della strada

Venendo dopo di me, sì

Fari abbaglianti

Venendo giù per la corsia di sorpasso

Mi vieni dietro

Mi segui in giro

Mi segui in giro

Mi segui in giro

Mi segui in giro

Soffiando buchi in ogni cosa

I figli di Thatcher

Ci vediamo sulla via del ritorno

Muoversi in uno sciame

Muoversi in uno sciame

Mi segui in giro

Mi segui in giro

Mi segui in giro