Follia è il singolo inedito di Shari, cantante 19enne di Monfalcone, il primo pubblicato per la Lebonski 360°, l’etichetta discografica fondata da Salmo, produttore del brano.

Shari è una cantante che si è fatta notare nel 2015, a soli 13 anni, grazie al talent show di Canale 5, Tu sì que vales. La partecipazione al programma televisivo le valse subito un contratto discografico. Negli anni successivi, la cantante si è esibita come ospite nelle tappe italiane del World Tour de Il Volo e ha pubblicato i singoli Don’t you run e Sale. Nel 2019, invece, ha collaborato con Benji & Fede e ha conquistato la finale di Sanremo Giovani grazie al brano Stella.

Shari e Salmo hanno già lavorato insieme per la canzone L’angelo caduto, contenuta in Flop, l’ultimo album del rapper sardo, attualmente in cima alle classifiche.

Follia è un singolo dove il beat di Salmo, cupo e minimale, aumenta di intensità con il trascorrere dei minuti, sposandosi perfettamente con il testo scritto da Shari, nel quale la cantante descrive una relazione tra due persone segnata dalla follia, appunto, che dà il titolo al pezzo, e tutte le conseguenze.

Di seguito, trovate il testo di Follia. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Follia: il testo

E siamo schegge di follia

caduti a terra come cenere sulle piastrelle

qualcuno che non va mai via

anche con tutte le ferite sulla pelle

e mi piaci perché ti piaccio così

e piangi perché mi piaci così

che se ti fanno male non senti niente

e balli perché ti senti in un film

e ti sballi perché ti piace così

vivi la vita come fosse niente.

E siamo la follia

non dirmi che sei mia

e siamo la follia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia sei mia sei mia.

E siamo fatti di follia

ci sale in testa e dopo non capiamo più niente

io non volevo andare via

non mi sentivo più a casa da nessuna parte

e vai fuori di te se bevi così

vai fuori di testa proprio così

mi urli in faccia, tu non sei niente

e ti amo però uccidi

mi amavi però impazzivi

volevo urlare e non dicevo niente.

E siamo la follia

non dirmi che sei mia

e siamo la follia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia sei mia sei mia.

Mi sto togliendo i tuoi proiettili dal corpo

piano piano che fa male anche stavolta

con i respiri che ricoprono il silenzio

col fucile puntato pronto a sparare

occhi come fulmini nel temporale.

E siamo la follia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia sei mia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia.