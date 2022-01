Tempisticamente è il nuovo disco di Folcast, in uscita venerdì 14 gennaio 2022.

Prodotto da Tommaso Colliva, l’album anticipa il tour nei principali club italiani in partenza ad aprile. L’uscita del disco sarà accompagnata, sempre da venerdì 14 gennaio, dal nuovo singolo “Cosa ci faccio qui” feat. Davide Shorty.

“Tempisticamente” arriva a seguito di un anno ricco di successi per Folcast: dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, il cantautore romano ha collaborato con Roy Paci e i Selton, si è esibito su palchi importanti come quello del Concerto del Primo Maggio di Roma, è stato opening act di alcuni concerti di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli e si è esibito all’interno dei più importanti festival italiani per oltre 20 date estive.

Folcast sul nuovo disco dichiara:

“Il seme l’ho piantato. Come in natura, anche un disco può cambiare e crescere col tempo. È importante prendersene cura, dargli lo spazio e l’attenzione che merita. Queste canzoni sono frutto della mia esperienza, delle mie intuizioni. Niente di matematico, né di studiato a tavolino. Mi sono fatto prendere dalla terra del mio mondo e con le mie radici sono cresciuto. Spero possiate dargli quello che pensiate meriti. Con l’augurio di trovare qualche altro seme vicino”

Abbiamo intervistato il cantante in occasione della pubblicazione del suo progetto di inediti, partendo proprio dalla lavorazione dell’album:

Sono lavori che richiedono la predisposizione a livello mentale perché stai facendo un lavoro con cui ti farai sentire per un po’ di tempo, che ti rappresenterà. E’ stata abbastanza lunga la gestazione perché c’è stata una parentesi, più che positiva, quella di Sanremo. Stavamo già lavorando al disco e, nel mezzo, abbiamo messo in stand by la produzione dell’album per Scopriti, al Festival. Poi abbiamo ripreso il disco e lo abbiamo completato qualche tempo dopo. Sono canzoni che mi porto da un po’, scritte in determinati momenti della mia vita, nel passato…

Con Folcast abbiamo parlato del bilancio del Festival di Sanremo, dell’apertura dei concerti per Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè, dei suoi prossimi live previsti ad aprile 2022 e di molto altro ancora. Qui sopra la video intervista integrale al cantautore.

Foto | Andrea Sacchetti