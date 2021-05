Ormai è noto a chiunque l’importanza e le necessità di vaccinarsi, di potersi difendere dal virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo da ormai più di un anno. Fortunatamente, in questi mesi, stanno diminuendo i dati di contagi e aumentano quello di guariti o vaccinati, nei vari Paesi del mondo. E, in America, per incentivare le persone ancora scettiche a vaccinarsi, hanno anche dato vita a delle vere e proprie lotterie che riguardano colori che scelgono di proteggersi, con estrazioni e vincite di denaro. In Florida, però, c’è chi ha pensato di organizzare un concerto dove il prezzo del biglietto, per chi è vaccinato, costa 18 dollari. E per chi non lo è? Mille dollari…

“Non nego l’ingresso al concerto a nessuno. Sto solo offrendo uno sconto”

Queste le parole del promotore, Paul Williams. L’ufficio del governatore afferma che i prezzi non ortodossi violano le regole della Florida.

“Fare pagare prezzi dei biglietti più alti per le persone che non forniscono la prova della vaccinazione discrimina ingiustamente le persone che hanno enumerato i diritti secondo la legge della Florida”, ha affermato Christina Pushaw, addetta stampa dell’ufficio del governatore repubblicano, in un’e-mail al Washington Post.

La scelta dell’uomo verso questo concerto a St. Petersburg, nella famosa Baia di Tampa, ha provocato addirittura minacce e mail offensive nei suoi confronti.

Williams ha affermato che i partecipanti devono presentare un documento d’identità con foto e una tessera di vaccinazione contro il coronavirus il giorno del concerto per entrare al prezzo più basso.

Miguel Chen, il bassista dei Teenage Bottlerocket, la band che si esibirà, ha dichiarato in un’intervista che il suo gruppo era ansioso di tornare in campo dopo aver annullato i piani del tour internazionale durante la pandemia, un periodo devastante per molti nella scena musicale.

“Quando l’abbiamo sentito per la prima volta, abbiamo pensato che fosse uno scherzo”, ha detto Chen. Ma poi hanno capito che se Williams pensava che questo fosse “il modo migliore per organizzare in sicurezza una festa nella sua città “allora lo sosteniamo e lo supportiamo”.

Per la scelta di Williams è scoppiata una vera e propria polemica.

“Ci sono individui che hanno problemi di salute o convinzioni religiose che non consentono loro di vaccinarsi, e quegli individui sono membri di classi protette- Inoltre, il governatore è stato chiaro sulla sua posizione secondo cui nessuno dovrebbe subire discriminazioni a causa dello stato di vaccinazione”.

Una portavoce di Teenage Bottlerocket, Vanessa Burt, ha affermato che la band comprende che Williams opera nel rispetto della legge offrendo uno sconto e “ci ha assicurato che si occuperà di eventuali problemi”.