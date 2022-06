Fiori, Yoseba: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Fiori’, il nuovo singolo di Yoseba. Il video ufficiale della canzone, in poche ore, è balzato in testa alla classifica di Youtube.

Fiori, Yoseba, significato

E’ più forte la disperazione per una storia finita o il rimpianto per non averla mai vissuta a pieno? Gli scherzi del destino non hanno mai un lieto fine.

Fiori, Yoseba, video

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere la clip musicale del brano a cui hanno preso parte anche Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno (ex ‘GF Vip‘), Renato Biancardi, Emanuel Ceruti, Paky Sibillo, Letizia Pone, Ludovica Pepe, Ciro La Rocca.

Fiori, Yoseba: testo

Ecco il testo di ‘Fiori’: