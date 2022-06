Fiori e Fango, Mondo Marcio Feat. Arisa: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Fiori e Fango’, il nuovo singolo di Mondo Marcio feat. Arisa, in uscita giovedì 16 giugno 2022 su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Sono orgoglioso di avere una delle voci più incredibili di Italia nel mio nuovo singolo! L’intesa con @arisamusic è stata immediata, e si sente. Orgoglioso di essermi lasciato due anni assurdi alle spalle e di esserne uscito vittorioso. Questo pezzo rappresenta questo per me, non è quando vedi la luce alla fine del tunnel… è proprio quando esci dal fottuto tunnel! Le vittorie personali, quelle che non posti sui social, sono spesso le più grandi. Spero che questo pezzo possa aiutare chi ne ha bisogno a ritornare alla luce dopo tanto buio, come è stato per me. Potrei dire tante altre cose su questo singolo ma preferisco che sia la musica a parlare.