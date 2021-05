Fiorella Mannoia, Padroni di Niente Tour: tutte le date estive

A partire da luglio, anche Fiorella Mannoia tornerà ad esibirsi live con le date estive del suo Padroni di Niente Tour.

L’interprete calcherà i palchi dei più importanti luoghi all’aperto d’Italia sui quali, accompagnata dalla sua band, proporrà dal vivo i brani dell’album che dà il nome al tour, Padroni di Niente, e, ovviamente, le canzoni più famose del suo repertorio.

Tramite i social, Fiorella Mannoia ha annunciato il ritorno ai concerti con il seguente post:

Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando.