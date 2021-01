Fiorella Mannoia torna in tv con un programma intitolato “La musica che gira intorno” in un doppio appuntamento in onda questa sera, 15 gennaio 2021, e la settimana prossima, sempre di venerdì. Ecco, nella prima puntata, gli ospiti confermati che spaziano dal cinema, alla tv e alla musica: Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.

Queste le parole della cantante e padrona di casa nel parlare del suo progetto:

C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare – dice Fiorella Mannoia – Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… la nostra musica

Dal Teatro 1 di Cinecittà World, saranno trasmessi questi due appuntamenti speciali con un titolo volutamente di richiamo.

“La musica che gira intorno”, infatti, omaggia la canzone di Ivano Fossati, attraverso un racconto costruito dalle canzoni e dalle storie interpretate da Fiorella e dagli ospiti dello show:

ci farà emozionare, riflettere su noi stessi, rievocare i ricordi più importanti delle nostre storie, personali e collettive. Come la musica fa sempre, nelle vite di tutti noi.

Via Instagram, nelle scorse ore, Fiorella Mannoia ha ricordato l’appuntamento in partenza questa sera con un post ah hoc:

Stiamo tornando, manca solo un giorno! La musica girerà intorno e, insieme a lei, tutta la mia emozione per il piacere di ritrovarci. ❤

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO, domani 15 gennaio, la prima puntata in prima serata @rai1official

#lamusicachegiraintorno #rai1

A novembre 2020 è uscito l’ultimo album di inediti di Fiorella Mannoia, Padroni di niente.

Il disco è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.