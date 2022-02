Arisa sarà ospite della seconda puntata del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Fino all’alba”, pezzo che corre a diventare l’inno ufficiale per Milano Cortina 2026. Ad annunciarlo è stato Amadeus durante la conferenza stampa di questa mattina, dopo aver commentato gli ottimi risultati d’ascolto dell’esordio e aver elencato gli artisti ospiti in questo secondo appuntamento, live dalle 20.30.

Poco fa, Arisa ha confermato la performance prevista questa sera con un post sui social, svelando anche il titolo della canzone, “Fino all’alba”.

Stasera, come annunciato da @giovanna_e_amadeus ci sarò anch’io sul palco di Sanremo Rai] per cantarvi “ FINO ALL’ALBA” un brano bellissimo scritto dal corpo musicale “LA CITTADINA SAN PIETRO MARTIRE DI SEVESO” (provincia di Monza) che concorrerà per diventare il brano ufficiale di Milano Cortina 2026].

A scegliere da stasera sarete voi. Diventate Fan e votate quello che preferite sul sito www.milanocortina2026.org e Milano Cortina 2026] sarà anche nostra.

Per Arisa un ritorno più che gradito sul palco del Teatro Ariston dopo la partecipazione, nel 2021, con il brano “Potevi fare di più”. La stessa cantante, dopo la vittoria a “Ballando con le stelle”, ha raccontato a Silvia Toffanin che anche quest’anno aveva tentato di partecipare a Sanremo ma che, purtroppo, la sua canzone non era stata scelta tra le 25 finaliste.

Durante l’intervista a Verissimo, Arisa ha anche spiegato come, oltre all’amore per Sanremo (avendolo vinto due volte) il suo sogno sarebbe quello di trionfare per poter poi partecipare, con quel pezzo, all’Eurovision Song Contest, valicando i confini italiani (come meriterebbe). E, timidamente, ha sottolineato il suo desiderio di poter seguire, in parte, i passi di Laura Pausini nel mondo.

E la stessa Laura Pausini aveva risposto ad Arisa, confermando una reciproca stima: