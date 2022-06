Fino a tardi, Federico Baroni: testo, video, significato della canzone

Esce oggi per Warner Music Italy ‘Fino a tardi’, il nuovo singolo di Federico Baroni, che dopo ‘Jackpot’, ‘Pur di stare con lei’ feat. Folcast e ‘Chilometri’, rappresenta un nuovo tassello in quello che sarà il futuro progetto discografico dell’artista. La canzone è scritta da Federico Baroni e Adel Al Kassem e composta da Federico Baroni e Riccardo Scirè, che ne ha anche curato la produzione artistica.

‘Fino a tardi’, pubblicato nel giorno del solstizio d’estate e quindi in occasione di quello che è il giorno più lungo dell’anno, è un inno pop che invita a tornare, dopo un periodo difficile come quello degli ultimi due anni, ad uscire, viaggiare e vivere nuove esperienze. Divertirsi “fino a tardi”; in un clima di festa e spensieratezza con gli amici di sempre è la chiave per tornare a sorridere e godersi la vita nei suoi momenti di leggerezza.

Fino a tardi non è solo una canzone, ma un vero e proprio stato d’animo, uno slogan che rispecchia la mia voglia di godermi ogni singolo momento al massimo. Il lockdown di questi ultimi due anni mi ha fatto capire quanto fosse fondamentale per me viaggiare e vivere esperienze al di fuori del quotidiano per crescere come persona e come artista. “Fino a tardi” è quindi un inno alla libertà e alla spensieratezza che ci sono mancate in questo periodo. Il solstizio d’estate, oltre ad essere il giorno più lungo dell’anno, è anche il momento in cui i raggi del sole raggiungono la Terra con la minore inclinazione, quindi con maggior potenza. E io ho voluto concentrare tutta l’energia di questa giornata anche all’interno di questo brano, per restare ad ascoltarlo e a ballarlo ‘Fino a tardi’.

Ecco il testo di ‘Fino a tardi’:

Non è mai troppo tardi

sono sempre sveglio

ho tutti i sogni dentro i miei backup

non ho abbastanza tempo per perdere tempo

e stare dietro quello che non va

parla più forte perché non ti sento

nella mia testa ora c’è un festival

non c’è l’invito puoi venire dentro

balliamo insieme su un pezzo che fa

muoviti, muoviti

il treno arriva, ti aspetto

sono partito, tu non eri qui

via dagli schemi,

ci guardano come alieni

sembra domenica anche lunedi

muoviti, muoviti

dai non stare sul letto

ci filmano dagli elicotteri

su tutti i balconi

la gente fuori fa i cori

o almeno finché non finisce il film

fino a tardi con il volume a palla in una macchina

fino a tardi problemi sciolti in bicchieri di plastica

fino a tardi,

scegliere una meta e poi si partirà

non è tardi, non è tardi

fino a tardi.

fino a tardi

Non è tardi per incominciare a dire sempre sì

cambiare vita da una metropoli ai tropici

non avere sempre bisogno sempre di quel piano B

piano aqui

non è troppo tardi per cominciare a perdersi

tornare ad innamorarsi delle cose semplici

incontriamoci e parliamoci in faccia senza codici

vorrei fosse così.

muoviti, muoviti

via dalla riva

sono partito, tu non eri qui

via dagli schemi,

ci guardano come alieni

sembra domenica anche lunedi

muoviti, muoviti

dai non stare sul letto

ci filmano dagli elicotteri

su tutti i balconi

la gente fuori fa i cori

o alemno finché non finisce il film

fino a tardi con il volume a palla in una macchina

fino a tardi problemi sciolti in bicchieri di plastica

fino a tardi, scegliere una meta, poi si partirà

non è tardi, non è tardi

fino a tardi.

fino a tardi

zero pensieri

zero problemi

zero doveri

resto in giro ancora per un po’.

zero pensieri

zero problemi

zero doveri

resto in giro ancora per un po’.

fino a tardi con il volume a palla in una macchina

fino a tardi problemi sciolti in bicchieri di plastica

fino a tardi, scegliere una meta, poi si partirà

non è tardi, non è tardi

fino a tardi.

fino a tardi

fino a tardi.