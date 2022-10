Dopo aver annunciato il tour con il quale, l’anno prossimo, festeggeranno i loro primi vent’anni di carriera, i Modà hanno annunciato anche i loro nuovi progetti discografici. Dal 28 ottobre, sarà disponibile negli store digitali il nuovo singolo della band di Kekko Silvestre, dal titolo Finisce Sempre Così.

Il nuovo singolo è la prima anticipazione di Buona Fortuna – Parte Terza, il nuovo album dei Modà che verrà pubblicato il prossimo 11 novembre.

L’album, disponibile da oggi in pre-order e in pre-save, è il seguito di Buona Fortuna – Parte Prima e Buona Fortuna – Parte Seconda, i due EP usciti rispettivamente nel novembre 2021 e nell’aprile di quest’anno.

Modà – Finisce sempre così: significato canzone

Stando alle dichiarazioni ufficiali della band, il testo della canzone parla di una persona che si innamora per la prima volta nella sua vita: “L’amore è sempre protagonista nella nostra musica così come nella nostra vita e ‘Finisce sempre cosi’ è la fotografia della pazzia provocata dall’amore, la storia di un uomo che, per la prima volta, si ritrova innamorato follemente, lui, che non aveva mai provato per nessuna prima questi sentimenti, si rende conto che la sua vita è cambiata grazie alla donna di cui si è innamorato”.

Modà – Finisce sempre così: ascolta la canzone

Sarà possibile ascoltare la canzone a partire dal 28 ottobre 2022.

Finisce sempre così: testo

Il testo della canzone sarà disponibile su Soundsblog a partire dal 28 ottobre 2022.