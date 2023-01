Finisce bene è il titolo della canzone di Tommy Dali, presentata ad Amici 2023 nella puntata andata in onda domenica 8 gennaio. Il cantante fa parte della squadra di Rudy Zerbi. Qui sotto potete leggere il testo e ascoltare il brano.

Il brano è una dichiarazione verso una persona che sa ferire ma anche far guarire da un dolore. C’è un rapporto complicato, tormentato tra i due ma poi, nonostante tutto, si arriva ad un lieto fine e “finisce bene”.

Ho bisogno di vederti ancora

adesso

tu sei la ferita e poi la cura

Le tue sigarette dentro la mia tasca

senza te nemmeno questo sole scalda

baby dove sei

sto pensando a te con lei

Soffia il vento

e quando poi si calma tu non sei più qui

se ci penso

con te non è mai il solito film

Perché noi siamo un thriller da un finale perfetto

e prima ci ammazziamo e dopo finiamo a letto e

finisce bene bene bene bene bene

finisce bene bene bene bene bene

riempiamo due bicchieri e non c’è niente da dire

tu dici che mi odi peró dopo alla fine

finisce bene bene bene bene bene

finisce bene bene bene bene bene

dei miei 100 sogni dai realizzane un paio

togliti i vestiti io ti guardo e mi sdraio

e dimmi che domani non cambieranno i piani e non finirò in un guaio

Soffia il vento e quando poi si calma tu non sei più qui

se ci penso

con te non è mai il solito film

Perché noi siamo un thriller da un finale perfetto

e

prima ci ammazziamo e dopo finiamo a letto e

finisce bene bene bene bene bene

finisce bene bene bene bene bene

riempiamo due bicchieri e non c’è niente da dire

tu dici che mi odi peró dopo alla fine

finisce bene bene bene bene bene

finisce bene bene bene bene bene

Ho sempre voglia di te

che sei la droga più illegale che c’è

tu hai sempre voglia di me

forse solo perché

Finisce bene bene bene bene bene

finisce bene bene bene bene bene

finisce bene bene bene bene bene

finisce finisce

finisce bene