Figli del futuro è il nuovo singolo di Mobrici, disponibile dal 3 marzo 2023. I tempi cambiano, gli anni passano e con essi anche le aspettative del futuro. Mobrici torna a farsi portavoce della sua generazione, dei dubbi e del senso di spaesamento che certe volte accompagnano alcune fasi della vita più di altre. Potete ascoltare la canzone e leggere testo e significato del brano.

Figli del futuro, Testo canzone, significato

Ecco le parole di Mobrici per presentare il suo nuovo singolo, “Figli del futuro”

“Avere figli oggi o non averne mai nessuno?’ Letto così sembra un dilemma shakespeariano e un po’ lo è in effetti. Attorno a me, crescendo, cambiano le vite di molti amici, si evolvono, e questo aspetto mi porta a riflettere un po’ più profondamente di quando mi domando quale sia il gin da accompagnare ad un’acqua tonica – racconta Mobrici – È un punto di domanda continuo, ma che alla fine, non trova una risposta. Ha senso pensare di non avere figli quando in verità siamo figli anche noi di persone che se lo sono chiesto? O forse non se lo sono mai chiesto ed è proprio la società in cui viviamo che ha iniziato a domandarselo. Io non l’ho ancora capito e lascio la conclusione a chi ascolterà e ci rifletterà.”

Mobrici, Figli del futuro, Testo canzone

Avere figli oggi

Non è che sia una grande idea

Con quel che costano le cose

Mio nonno ci avrebbe comprato una villa, un pollaio, un paese, un tappeto cinese

Avere figli oggi o non averne mai nessuno

Ma noi che cosa siamo se non figli di qualcuno

E allora questo qualcuno che cosa cazz0 ci ha fatto a fare

Per restare durante una festa in un angolo soli a sbroccare

Ma noi non ci pensiamo, beviamoci e balliamo

E poi la zia che te lo dice sempre “Goditi la vita e fare una famiglia”

Che la vita è breve e non c’è tempo per averla soltanto come ricordo

E poi chi ha voglia di rivivere tutte le noie e le sconfitte della tua vita nel mondo

E capire che gliele hai date tu

Avere figli oggi o non averne mai nessuno

Ma noi che cosa siamo se non figli di qualcuno

E allora questo qualcuno che cosa cazz0 ci ha fatto a fare

Per restare durante una festa in un angolo soli a sognare

Ma noi non ci pensiamo, beviamoci e balliamo

Avere figli oggi o non averne mai nessuno

Ma noi che cosa siamo se non figli del futuro

E allora questo futuro che cosa cazz0 ce l’abbiamo a fare

Per essere felici di essere primi a una cena aziendale

Io non so se le farò, ma nel dubbio mi dimeno un po’