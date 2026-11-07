Leonard Cohen, dieci anni dopo: la voce, il mito e le ombre dell’eredità

Leonard Cohen ci ha lasciato dieci anni fa e, a parte una carriera straordinaria e immortale, restano ancora una serie di misteri mai svelati.

Il cantautore e poeta canadese, nato a Montreal e morto a Los Angeles il 7 novembre 2016, viene ricordato oggi per una voce che ha attraversato musica, letteratura e spiritualità. Ma anche per le domande ancora aperte sulla sua eredità artistica e familiare.

La notizia della morte arrivò al pubblico tre giorni dopo, il 10 novembre, e colpì un mondo che lo aveva appena ritrovato con You Want It Darker, uscito poche settimane prima e letto da molti come un addio consapevole. Lui, con quel tono secco di chi non amava il melodramma, aveva detto al New Yorker: «Sono pronto a morire». Poi aveva corretto il tiro, quasi sorridendo: «Forse ho esagerato».

Da Montreal a Los Angeles: le radici e l’ultimo giorno di Leonard Cohen

Nato il 21 settembre 1934 in una famiglia ebraica ortodossa di Westmount, quartiere anglofono e agiato di Montreal, Leonard Cohen crebbe tra riti religiosi, libri e un lutto arrivato troppo presto: il padre, Nathan Bernard Cohen, commerciante di abbigliamento, morì quando lui aveva nove anni.

Quel vuoto, raccontato più volte dai biografi, rimase sotto pelle in molte sue pagine. Prima di diventare una figura centrale della canzone d’autore, Cohen fu poeta e romanziere. Pubblicò raccolte di versi negli anni Cinquanta e Sessanta, poi i romanzi The Favourite Game e Beautiful Losers: libri accolti con rispetto nel mondo letterario canadese, ma non abbastanza da garantirgli una vita tranquilla.

La musica arrivò più tardi, quasi per bisogno. A New York, nei locali del Greenwich Village, incontrò Judy Collins, che incise Suzanne e aiutò a far conoscere quel modo di scrivere asciutto, fisico, pieno di immagini bibliche e domestiche.

L’ultimo tratto della sua vita si consumò invece a Los Angeles, in una casa sobria, tra problemi di salute, lavoro in studio e visite dei familiari. Morì a 82 anni, dopo una caduta notturna, secondo quanto riferito allora dal suo entourage. Funerale semplice, a Montreal. Come aveva chiesto.

Il mistero di «Hallelujah»: nascita, senso e rinascita di un inno popolare

Se c’è una canzone che ha portato Leonard Cohen anche a chi non conosceva davvero i suoi dischi, quella è «Hallelujah», pubblicata nel 1984 nell’album Various Positions.

La storia, ormai entrata nel mito, racconta che Cohen scrisse decine e decine di strofe, lavorandoci per anni. Anche seduto sul pavimento di una stanza d’albergo, frustrato dalla fatica di trovare la forma giusta. Il testo mette insieme il re Davide, Betsabea, Sansone e Dalila. Ma dentro ci sono anche il desiderio, l’amore che fallisce, la resa. Non è un inno religioso in senso stretto. Somiglia di più a una preghiera incrinata, dove la parola “hallelujah” tiene insieme gratitudine, ironia, sconfitta e bisogno di credere ancora in qualcosa.

All’inizio non fu un successo: la Columbia, negli Stati Uniti, non pubblicò nemmeno l’album. La rinascita passò da John Cale, che nel 1991 ne registrò una versione essenziale, e soprattutto da Jeff Buckley, che nel 1994 la trasformò in una confessione fragile e luminosa.

Da lì arrivarono cinema, talent show, funerali, matrimoni. Cohen osservò quel fenomeno con distacco affettuoso. A un certo punto, però, ammise che forse la canzone era stata cantata fin troppo. «Un piccolo moratorium», disse una volta, mezzo serio e mezzo no.

Tra poesia, fede e desiderio: le ossessioni nelle canzoni di Cohen

Nelle canzoni di Cohen tornano sempre gli stessi elementi, ma mai nello stesso ordine: la fede ebraica, il cristianesimo, il buddismo zen, il corpo femminile, la colpa, il denaro, la vecchiaia, la guerra privata tra desiderio e disciplina. Non scriveva slogan. Cercava formule, quasi preghiere.

In Suzanne c’è una donna reale, Suzanne Verdal, incontrata a Montreal, ma c’è anche Gesù che cammina sull’acqua e il bisogno di lasciarsi guidare. In Bird on the Wire c’è l’immagine di un uccello su un filo elettrico vista sull’isola greca di Hydra, dove Cohen visse negli anni Sessanta con Marianne Ihlen, la donna di So Long, Marianne. In Famous Blue Raincoat, una lettera mai davvero spiegata diventa una delle più celebri scene di gelosia della musica del Novecento.

E poi c’è la voce. All’inizio baritonale, con gli anni sempre più bassa, quasi parlata, fino al registro cavernoso degli ultimi dischi. «Non ho mai pensato di essere un cantante», diceva. Eppure proprio quella voce, imperfetta e riconoscibile dopo due sillabe, ha reso credibile ogni verso. Anche quelli più solenni. Anche quelli più ambigui.

La battaglia per l’eredità: famiglia, diritti e memoria di un artista globale

Dopo la morte, la gestione dell’eredità di Leonard Cohen è diventata una storia complicata, seguita dalla stampa nordamericana e da chi osserva l’industria musicale.

In gioco ci sono il patrimonio, i diritti d’autore, gli archivi, le scelte sulla memoria pubblica e i rapporti tra gli eredi, in particolare i figli Adam e Lorca Cohen, e alcune figure che negli anni avevano avuto ruoli negli affari dell’artista. Già in vita Cohen aveva affrontato una dura battaglia legale contro l’ex manager Kelley Lynch, accusata di aver sottratto ingenti somme dai suoi conti. Quella vicenda contribuì anche al suo ritorno sui palchi, con il lungo tour mondiale iniziato nel 2008.

Dopo il 2016, il valore del catalogo è cresciuto ancora, in un mercato in cui le opere dei grandi autori sono diventate beni molto contesi. Ma per la famiglia, come Adam Cohen ha lasciato intendere in più interviste, non si tratta solo di amministrare canzoni.

C’è un equilibrio fragile tra tutela, pubblicazioni postume e rispetto di un uomo che diffidava della retorica. Dieci anni dopo, Leonard Cohen resta così sospeso tra culto popolare e riservatezza: un autore globale che continua a sembrare vicino, seduto in penombra, con un taccuino aperto e una frase ancora da limare.