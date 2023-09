In queste ore è emersa con insistenza la notizia di un ricovero improvviso di Fedez in ospedale. A dare tesi a queste indiscrezioni anche il rientro improvviso di Chiara Ferragni da Parigi “per un’emergenza”. Con lei, in volo, l’amica di sempre Chiara Biasi, al suo fianco in un momento sicuramente complicato. Varie voci si sono rincorse sul web con X letteralmente monopolizzato -nei tweet- proprio da Fedez e Chiara Ferragni come parole trend topic.

Poco fa, è stato proprio Fedez a rilasciare una dichiarazione ufficiale via Instagram, rivelando quanto successo:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”

I rumors emersi sul web, la parola “emergenza” di Chiara Ferragni con il suo rientro anticipato dalla Francia aveva allarmato i fan del cantante. Poi, a confermare tacitamente questa ipotesi era stato anche il co-conduttore (assieme a Fedez) di Muschio Selvaggio, Mr. Marra, che, su Twitch, si è rivolto al pubblico che lo stava seguendo, durante una diretta, chiedendo loro di mandare un abbraccio a Fedez.

“E non dico altro”

Si sono rincorse diverse voci fino all’ammissione del diretto interessato, via social. Le condizioni di Fedez sono sotto controllo, in questo momento, dopo il ricovero repentino in ospedale e grazie anche alle due trasfusioni di sangue che hanno migliorato lo stato di salute del rapper. Attualmente è ricoverato in un noto ospedale milanese a causa delle due ulcere che gli hanno provocato l’emorragia interna.

Chiara Ferragni, poco dopo, via Instagram Stories, ha pubblicato solamente un cuore rosso, in seguito alle parole pubbliche del marito, a sostegno.