Fedez ha immortalato e raccontato la sua cena con Mark Hoppus, cantante dei Blink 182. Sempre via Instagram, il rapper ha condiviso uno scatto mentre è abbracciato al leader della band e un breve video dove sottolinea di aver incontrato il suo idolo. In tutto questo, il meraviglioso commento di Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo che ha ironizzato dicendo “Io sono il batterista dei Blink 182“.

Una volta terminata la cena (insieme anche alle rispettivi mogli dei due cantanti), Fedez ha sottolineato il suo assoluto entusiasmo per l’incontro.

“Credo sia la serata più assurda della mia vita. Chi mi conosce sa quanto sono fan dei Blink 182. Già uscire con Mark Hoppus dei Blink era un sogno, però oggi ha assunto un significato diverso perché io e Mark ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, visto che anche lui ha avuto un’esperienza simile. Dal giorno prima dell’operazione ci siamo scritti e oggi ci siamo visti a cena. E mi ha voluto regalare questa spilla che hanno solo lui, Tom DeLonge e Travis Barker. Mi ha voluto donare la sua. E vi confesso che ho pianto come un bambino. La vita è un fantastico gioco sadico, come fosse un Pasqualone che a volte ti riserba delle sorprese di merda e altre volte ti stupisce. E credo che proprio per questo valga la pena di essere vissuta a pieno”.

“E’ come se fossero delle persone che mi hanno cresciuto senza saperlo…” erano le parole di Fedez poco prima di incontrare il cantante della band (sempre via Instagram).

Fedez, poche ora fa prima dell’intervento avuto a fine marzo, aveva postato, sul proprio account Instagram, una chat privata con Mark Hoppus dei Blink 182. Il collega gli aveva fatto i più personali auguri di pronta guarigione. Nella breve conversazione, il cantante americano ha appreso che l’album ‘Enema of The State’ è stato il personale portafortuna di Fedez per superare a pieno l’operazione.

Ed ecco, infine, l’incontro reale tra i due, a Milano.