Le attese dimissioni di Fedez dall’ospedale Fatebenefratelli sono diventate ufficiali. Il cantante, dopo essere stato sottoposto ad alcuni esami di controllo, è stati ritenuto idoneo al ritorno a casa. A dare la notizia è stato l’Ansa, in queste ore.

Sospiri di sollievo, quindi, per la famiglia del cantautore, con i genitori più volte in ospedale a fare visita al figlio, insieme alla moglie del rapper, Chiara Ferragni, tornata d’urgenza a Milano, la scorsa settimana, proprio per il ricovero improvviso di Fedez. L’imprenditrice si trovava a Parigi per impegni di lavoro ma è riuscita, insieme all’amica Chiara Nasti, a ritornare il prima possibile a Milano, dopo aver saputo dei problemi di salute del marito.

Venerdì 29 settembre 2023, Fedez aveva confermato le insistenti voci che parlavano di un suo ricovero improvviso in ospedale. Con un post su Instagram aveva rassicurato i fan e rivelato la causa dell’emergenza:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”

Nei giorni scorsi, invece, si era parlato di un sanguinamento che avrebbe portato il rapper ad un nuovo piccolo intervento per monitorare la situazione. Chiara Ferragni, uscendo dall’ospedale, nelle ultime ore, aveva rivelato che il marito stava meglio, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Fino a poco fa, quando è arrivata l’attesa notizia del ritorno a casa e delle dimissioni di Fedez, finalmente insieme alla moglie e ai suoi due figli, Leone e Vittoria.

Fedez, nel marzo scorso, era stato operato per un tumore.

Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano, aveva ricordato al Corriere che al cantante «venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante. Quel che gli è capitato giovedì è un evento relativamente raro, un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”.