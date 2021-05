Il caso Fedez continua a far parlare, dopo il monologo e le polemiche nate in occasione del suo discorso sul palco del Primo Maggio. Dopo l’appello doveroso ad un aiuto e attenzione per i lavoratori dello spettacolo, il rapper ha preso parola a favore del Ddl Zan, riportando numerose frasi omofobe pronunciate, negli anni, da alcuni esponenti politici. Inoltre, è nata la questione in merito ad una vociferata accusa di censura da parte della Rai che, secondo quanto dichiarato (e testimoniato con un video), avrebbe chiesto di poter leggere il testo del discorso prima che venisse letto, sul palco. In molti, sui social, hanno applaudito all’onestà intellettuale e al coraggio di Fedez, pronto a metterci la faccia e creare quel necessario caos che portasse attenzione sul tema centrale.

Anche i colleghi si sono schierati dalla parte dell’artista, come Emma Marrone, tra le prime, via Twitter, ad applaudire l’amico:

Do tutto il mio sostegno a @Fedez !

lo stesso che avrei voluto ricevere io tutte le volte che in questi anni mi sono esposta mettendoci la faccia e mi e' stato detto dai politici "pensa a cantare".❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) May 2, 2021

Plauso anche da parte di Gabriele Muccino:

Fedez! Ammirazione e molto altro. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) May 2, 2021

Come riportato anche da TvBlog, è arrivato anche il sostegno di Lucia Annunziata

Poi, è arrivato il commento di Franco di Mare, direttore di Rai 3:

+++ Le dichiarazioni di #Fedez sulla "presunta censura da parte della Rai" sono "gravi e infamanti parimenti a quanto sono infondate": ad affermarlo è il direttore di Rai3 Franco Di Mare. #casoFedez +++ — Tvblog.it (@tvblogit) May 3, 2021

Infine, ecco anche l’attacco di Vittorio Sgarbi che, via social, riprende vecchissimi testi di Fedez per mettere in discussione le parole pronunciate, poche ore fa, sul palco del Primo Maggio:

Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Maggio? Chiedo per un amico.

Quello che scrive queste cose è lo stesso "campione" dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Maggio? Chiedo per un amico. @Adnkronos @stampasgarbi pic.twitter.com/9Jyqlv300r — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) May 2, 2021

Già due anni fa, però, Fedez aveva preso le distanze dalla canzone “Tutto il contrario”, datata 2011, spiegando il senso reale del pezzo: