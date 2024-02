Da “Vorrei ma non posto” a “Meglio del cinema” per il terzo anniversario di matrimonio: la musica e l’amore tra Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? Dagospia ne è sicuro e annuncia la fine del matrimonio tra l’influencer e il rapper, legame che è al centro anche della docu-serie su Prime Video “I Ferragnez”. Secondo quanto emerso, la crisi nata a Sanremo 2023 quando la Ferragni fu scelta da Amadeus come co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival ma il marito finì al centro dell’attenzione (e dello “scandalo”) durante l’esibizione di Rosa Chemical. Poi il riavvicinamento e l’influencer è volata da Parigi a Milano quando Fedez ha avuto un’emorragia improvvisa. Infine, negli ultimi mesi, lo scandalo del Pandoro-Gate che ha travolto Chiara. E, secondo Dagospia, il rapper avrebbe temuto effetti negativi sui suoi affari per quel motivo, andandosene a Miami in vacanza e lasciando la casa – sempre secondo quanto raccontato- domenica 18 febbraio.

Fedez e Chiara Ferragni, la loro storia parte da “Vorrei ma non posto”

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni ha proprio origine nella musica, come più spesso raccontato dai due protagonisti negli anni. Era il maggio 2026 quando il rapper pubblicò “Vorrei ma non posto”, insieme al collega e amici J-Ax (con cui ha poi litigato e si è riavvicinato). Nella canzone, oltre alla critica e all’ironia sulla mania dei social network, la citazione esplicita a Chiara Ferragni:

È che a cena devo avere sempre in mano un iPhone

Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton

Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John

I due si sarebbero incontrati per la prima volta poco tempo prima, ad una cena con amici in comune. E il rapper, colpito, aveva deciso proprio di citarla all’interno del suo singolo estivo, diventato poi un tormentone.

Dopo l’uscita, il pezzo ottiene sempre più successo e arriva anche l’orecchio della Ferragni, citata dal rapper. Incalzata dai fan, l’imprenditrice risponde caricando un breve video sui social dove la canta. E, in un’intervista a Vanity Fair si sbottona, spiegando dell’incontro durante la cena e di averlo giudicato “oltre che figo, anche intelligente. Prima conoscevo solo un paio di sue canzoni, e non avevo mai visto X Factor”.

Poi, sempre lei, ha raccontato l’evoluzione di quanto nato tra loro due:

“Lui l’ha visto e ha postato un video buffo su Snapchat in cui diceva ‘Chiara limoniamo’. Abbiamo iniziato a scriverci. Mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto. I ragazzi oggi sono troppo indecisi”

La proposta di matrimonio all’Arena di Verona con il brano” Favorisca i sentimenti”

Se “Vorrei ma non posto” è uscito il 6 maggio 2016, precisamente un anno dopo, il 7 maggio 2017, è arrivata la proposta di matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Anche in questo caso, passaggio legato alla musica. Fedez era in concerto all’Arena di Verona e ha scelto proprio quel luogo magico e quella cornice unica al mondo, per chiedere platealmente la mano alla sua fidanzata.

Era un live insieme all’amico J-Ax, durante il periodo del disco “Comunisti col rolex” e invita Chiara Ferragni sul palco per cantare, per la prima volta, il pezzo “Favorisca i sentimenti”, dedicato a lei. Proprio in quel momento, Fedez si inginocchiò chiedendole di sposarlo. E la risposta fu, ovviamente, sì.

Nel 2021, la dedica alla moglie con la canzone “Meglio del cinema”

Era il 2021, quattro anni dopo “Favorisca i sentimenti” e pubblicata per festeggiare l’anniversario dei tre anni di matrimonio insieme. Le nozze si sono svolte a Noto il 1 settembre 2018 e in quella stessa data, nel 2021, ecco uscire il brano dedicato alla moglie.

Fedez ha regalato a Chiara la canzone in un’atmosfera unica, a bordo di una piattaforma galleggiante sul lago di Como. Con loro il pianista e compositore Alessandro Martire. Sullo sfondo il tramonto. Via social, la Ferragni poi condivise il brano con parole di gratitudine ed emozione:

La mia canzone, quella che mi fa piangere ogni volta che la ascolto. Sono pronta a condividerla con tutti voi e spero vi emozioni almeno un po’