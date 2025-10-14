Foto, baci e parco divertimenti: Fedez e la nuova compagna Giulia Honegger volano a Parigi con i figli del rapper. Tra compleanno in arrivo e un nuovo corso lontano dai social.

Fedez, è amore con Giulia Honegger, weekend a Disneyland con Leone e Vittoria

Weekend parigino e clima da festa e di famiglia per Fedez e Giulia Honegger. A pochi giorni dal 36esimo compleanno del rapper che cade domani, mercoledì 15 ottobre, i due hanno scelto Disneyland Paris per una “pre-celebrazione” in compagnia di Leone e Vittoria, i figli che Fedez ha avuto dall’ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez e Giulia a Disneyland

Nelle immagini, la coppia posa davanti al celebre castello della Bella Addormentata; in un altro scatto i bambini osservano il maniero illuminato. Simboli di una dinamica che, dopo mesi di attenzione mediatica, sembra aver trovato un proprio passo.

Il weekend francese arriva in un momento di riposizionamento personale e professionale per Fedez. Le due date del Forum di Assago, arrivate nel bel mezzo di una polemica per una sua rima dedicata a Jannik Sinner che ha scatenato qualche controversia, sono agli archivi. E qualche giorno dopo Fedez è tornato a fare notizia affermando di voler prendere per lo meno per un periodo le distanze dai social. Contestualmente però è tornato anche a fare polemica, in particolare con il collega Ghali.

Niente concerto con la Michielin

Il capitolo sentimentale con Giulia Honegger, stilista e imprenditrice milanese titolare del marchio Ayme – sembra proseguire. La relazione inizialmente tenuta nascosta è uscita allo scoperto con tanto di condivisione di momenti importanti con i figli.

Un po’ meno contenta Francesca Michielin quando un video di Fedez le ha annunciato che il rapper (“purtroppo non sto bene” le ha detto) avrebbe bucato il duetto in programma per il concerto della cantante all’Arena di Verona.