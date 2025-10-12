Fedez contro Ghali: scontro sui rapper e Gaza, tra morale e contraddizioni

Lo scontro tra Fedez e Ghali divide la scena musicale italiana. Tutto nasce da un post di Ghali di pochi giorni fa, che accusava i colleghi di non esporsi sul conflitto a Gaz concludendo in modo molto divisivo e polemica che il rap iraliano fosse morto.

Fedez, nel suo Pulp Podcast, gli ha risposto in modo estremamente duro: “Dov’eri undici anni fa?” ricordando di aver trattato temi politici nei primi anni 2010, quando Ghali non lo faceva ancora – e poi non puoi accusare gli altri di silenzio se tu stesso non ti eri interessato”, ha aggiunto.

Fedez vs Ghali: accuse di ipocrisia

Fedez ha poi puntato il dito sulle collaborazioni di Ghali con brand come Ikea e McDonald’s, da lui ritenuti incoerenti con la denuncia del “genocidio”: “Non puoi fare la morale agli altri se lavori con i brand che sostengono Israele”, ha detto. Una frase che ha immediatamente incendiato i social, dove i fan si sono divisi tra chi difende Ghali per l’impegno e chi appoggia Fedez per la coerenza.

Fedez e la promessa: “Parlare solo con la musica

Nei giorni immediatamente precedenti alla polemica, Fedez aveva dichiarato di voler “parlare solo con la sua musica”, rivendicando l’idea che le canzoni potessero tornare a essere il suo canale principale di espressione. La risposta pubblica a Ghali, maturata nel contesto del podcast, segna quindi un cambio di passo: davanti a un’accusa percepita come ingiusta, il rapper ha scelto di intervenire direttamente, superando l’autolimitazione appena enunciata.

Il cortocircuito tra intenzione e necessità racconta bene il clima del dibattito: in un ecosistema iper-polarizzato, anche chi vorrebbe tenersi ai margini finisce per rientrare nella conversazione quando la propria storia o coerenza viene messa in discussione.

Fedez vs Ghali: brand, coerenza e doppi standard nel rap italiano

Il tema non riguarda solo i due protagonisti. È una questione sistemica che attraversa festival, sponsor, piattaforme e comunicazione. La polemica costringe il rap italiano a interrogarsi su criteri condivisi di responsabilità, distinguendo tra endorsement pubblicitari, scelte operative dei brand e posizioni personali degli artisti. Senza trasformare ogni collaborazione in un processo, ma nemmeno sottraendosi alle domande scomode che una parte del pubblico ritiene legittime.

Resta da capire quanto queste accuse siano oneste intellettualmente in uno scenario come quello del rap italiano dove sfide e dissing sono all’ordine del giorno togliendo non poca credibilità al messaggio…

Dopo lo scontro tra Fedez e Ghali

E poi c’è lo scenario globale. Ghali ha riaperto la discussione sul ruolo sociale del rap; Fedez ha richiamato tutti alla prova della coerenza, ricordando che la storia personale pesa quanto le parole del presente.

Da qui in avanti la conversazione potrebbe spostarsi su un terreno più sostanziale: quali sono gli impegni concreti che un artista può assumere senza scadere nel moralismo o nella propaganda? E come si concilia l’urgenza etica con i vincoli dell’industria musicale? Ma soprattutto, perché nessuno nel mondo del rap ha pensato di colmare le divisioni con uno spettacolo o un prodotto collettivo, magari destinato a una causa benefica?