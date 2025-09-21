Venti minuti di attesa, poi uno show muscolare e confessionale, Fedez non canta la strofa su Sinner, chiede scusa “assumendosi le responsabilità” e dedica un passaggio a Chiara Ferragni davanti ai figli Leone e Vittoria. Ospiti Emis Killa, Francesca Michielin e Orietta Berti: la scaletta completa dello show

Fedez al Forum: scuse a Sinner, dedica a Ferragni e show “a viso aperto” davanti ai figli | Ospiti e scaletta

Dieci anni dopo l’ultima volta, Fedez è tornato al Forum di Assago con uno show che mette in scena il suo saliscendi emotivo: pedane che lo sollevano e lo riportano giù in un palco centrale rispetto agli spalti, luci da grande arena pop, regia serrata.

Il palco rettangolare taglia in diagonale il parterre e trasforma il concerto in un ibrido tra live e tv. In platea anche i figli, Leone e Vittoria: l’applauso più caldo arriva su “Prima di ogni cosa”, cantata proprio guardando verso il loro settore.

Fedez: “Chiedo scusa a Sinner”

La parte più attesa era la gestione della bufera per la rima su Jannik Sinner, anticipata sui social e poi esclusa dalla scaletta. Dal palco Fedez ha scelto la via diretta: “È successo un putiferio, mi assumo tutte le responsabilità”. Poi ha spiegato il concept di “Tutto il contrario”, brano costruito su paradossi e iperboli: “Credo che se una rima non viene capita l’errore sia di chi l’ha scritta. Volevo portare all’esasperazione alcuni concetti, non ci sono riuscito e chiedo scusa”.

Una scelta simbolica e d’effetto: la strofa contestata è stata sostituita da un intermezzo parlato. Per chiarire il meccanismo ha citato un’altra barra provocatoria del pezzo (“Sono d’accordo con Dell’Utri, la mafia non esiste”) come esempio di tesi portata anche in esasperazione al contrario: “Parlarne a viso aperto e non da dietro uno schermo” è stata la sua chiosa, accolta dall’arena in piedi e con le braccia alte in una lunga standing ovation.

Fedez, la dedica a Chiara Ferragni

C’è anche il Fedez autobiografico. In “Allucinazione collettiva” la voce si incrina in modo molto emotivo quando arriva il riferimento all’ex moglie: “I nostri racconti vanno avanti, ma la storia non si cancella”. Poi il pensiero alla famiglia: “Non rinnegherò mai una storia che ha dato vita ai nostri figli”. Un passaggio breve, senza clamore aggiuntivo, che incornicia l’anima più esposta del live.

I visual lavorano sul tema dello “specchio”: frasi che si riflettono e si ribaltano, coerenti con l’idea del doppio e del paradosso. La regia usa in modo intelligente le telecamere a binario lungo la passerella del catwalk che avvicina l’artista al parterre.

Scaletta, scena, ospiti e curiosità

La scaletta mescola classici e materiale recente: tra i momenti più corali “Magnifico”, “Vorrei ma non posto” e “Cigno nero”, cantata insieme a Francesca Michielin, ospite speciale anche per Chiamami per Nome e Magnifico, con arrangiamenti più scuri e intimi e drop appositamente creati pensati per il coro del pubblico.

Ospite anche Emis Killa per una bella versione di Sexy Shop. Era attesissimo anche J-Ax, che invece non si è visto anche se nonostante le canzoni del loro repertorio insieme sono state eseguite tutte. Applauditissimo Marco Masini con cui Fedez ha cantato Bella Stronza, ma soprattutto applausi per Orietta Berti superstar in chiusura di scaletta con Mille.

Finale affidato a Vorrei ma non posso e Senza Pagare.

In attesa di capire le conseguenze della rima contestata, oggetto anche di un esposto in procura a Bolzano, Fedez chiude i conti con due spettacoli con tanta gente e un notevolissimo riscontro di pubblico.

La scaletta dello show di venerdì di Fedez al Forum

Bimbi per strada (Children)

Sapore

Assenzio

Pensavo fosse amore e invece…

Tutto il contrario

Faccio Brutto

Bella storia

Generazione Bho

Problemi con tutti (Giuda)

21 grammi

Sembra semplice

Piccole cose

Meglio del cinema

Disco Paradise

La Dolce Vita

Italiana

Prima di ogni cosa

L’Amore Eternit

Sexy Shop (con Emis Killa)

Battito

Bella stronza (con Marco Masini)

Si scrive schiavitù si legge libertà

Cigno Nero (con Francesca Michielin)

Chiamami per nome (con Francesca Michielin)

Magnifico (con Francesca Michielin)

Allucinazione Collettiva

Bocciofili

Dai cazzo Federico

Alfonso Signorini (Eroe nazionale)

Mille (con Orietta Berti)

Vorrei ma non posto

Senza pagare