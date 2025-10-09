Fedez lascia i social: “Parlerò solo con musica e progetti creativi”

Fedez abbassa il proprio profilo, o quanto meno cercherà di gestirlo con un po’ meno evidenza, vista l’esposizione decisamente gigantesca che ha in parte alimentato ma anche sostenuto nel corso degli ultimi anni tra matrimonio con Chiara Ferragni, le nascite di Leone e Vittoria, separazione e divorzio oltre a tutte le sue attività artistiche e imprenditoriali.

Fedez taglia il traffico on line

La decisione è stata ufficializzata dal rapper ai suoi follower su Instagram: stop a storie e aggiornamenti costanti, molti peno post. Sì invece a un dialogo filtrato da canzoni, album e progetti editoriali come il podcast, anche questo in passato oggetto di polemiche e discussioni dopo la separazione con Luis Sal che aveva portato alla chiusura di Muschio Selvaggio, uno dei podcast più seguiti in assoluto in Italia. Al momento Fedez pubblica con cadenza molto regolare – ogni lunedì alle 14 – Pulp Podcast insieme a Mr. Marra.

“È così che riesco a esprimermi meglio”, ha scritto Fedez, chiudendo con un saluto semplice e una richiesta implicita di rispetto per i suoi tempi.

Fedez, la scelta

Negli ultimi mesi Fedez aveva già ridotto la frequenza dei contenuti personali, privilegiando estratti del podcast e anticipazioni musicali. La scelta di oggi formalizza un orientamento: meno vita privata in vetrina, più lavoro creativo al centro del racconto. Resta da capire se si tratti di una pausa lunga o di un reset strategico: per ora il segnale è chiaro, priorità all’espressione artistica.

Il tutto non gli aveva impedito polemiche e discussioni: come quando anticipando il testo di una canzone che avrebbe dovuto cantare al suo concerto di Milano aveva pubblicato testi molto discutibili nei quali si diceva – tra le altre cose – “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Ed era stato bersagliato di critiche tanto da dover chiedere scusa dal palco del Forum, tentando di spiegare che le sue rime erano state lette fuori dal contesto più generale della canzone.

Fedez, fuori dai social

Per anni i social sono stati il canale primario della sua narrazione pubblica, mescolando musica, attivismo, famiglia e backstage. Un equilibrio complesso, spesso al centro del dibattito, che ora lascia spazio a un modello più “editoriale”: meno estemporaneità, più contenuti pensati (brani, collaborazioni, format). Un passaggio che molti artisti stanno compiendo, tra necessità di tutela e ricerca di qualità.

I fan dovranno abituarsi a una comunicazione cadenzata dalle uscite: singoli, album, live, episodi di podcast. Meno interazione quotidiana, più appuntamenti. È una scommessa: ridurre il rumore per aumentare la sostanza, con l’arte a fare da unico portavoce. Chi lo segue da tempo potrà ritrovarlo in palchi, release e ascolti, dove la musica torna protagonista.

La fanbase di Fedez conta al momento circa 14 milioni di follower su TikTok, poco meno su Instagram e altri 2.5 milioni su Facebook.