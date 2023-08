Fast car è un brano originariamente inciso da Tracy Chapman e rivisitato dall’interpretazione di Luke Combs che ha inciso il pezzo in una versione particolarmente apprezzata dal pubblico americano che l’ha premiata facendola salire ai piani alti della Billboard Hot 100. La canzone ha debuttato come uno dei brani di successo dell’album Gettin’ Old di Combs, e ha guadagnato slancio solo nelle settimane successive: in streaming e ora anche su più formati radiofonici. A maggio era al numero 9 della Hot 100, ora a soli tre posti dalla vetta per l’originale di Chapman. Ma adesso è salita fino al secondo gradino, battendo addirittura la performance dell’interprete originale.

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato della canzone, insieme al video ufficiale del brano.

Fast Car, Significato, video ufficiale

Luke Combs ha più volte sottolineato di voler restare fedele all’originale del 1988 di Tracy Chapman, con la superstar country che ha citato “Fast Car” come la canzone che suo padre suonava sempre in macchina, oltre ad essere uno dei primi brani che ha imparato a suonare con la chitarra.

Il brano narra la storia di una giovane donna che lascia la sua famiglia per perseguire l’amore e la promessa di un futuro più felice. Tra passato e presente, il viaggio in auto è la metafora di un cambiamento, di un addio e di un’esistenza diversa, forse più serena.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE LIVE DI “FAST CAR” DI LUKE COMBS

Luke Combs, Fast Car, Testo della canzone

You got a fast car

And I want a ticket to anywhere

Maybe we make a deal

Maybe together we can get somewhere

Any place is better

Startin’ from zero, got nothin’ to lose

Maybe we’ll make something

Me, myself, I got nothin’ to prove

You got a fast car

And I got a plan to get us out of here

I’ve been workin’ at the convenience store

Managed to save just a little bit of money

Won’t have to drive too far

Just across thе border and into the city

And you and I can both get jobs

Finally see what it mеans to be livin’

See, my old man’s got a problem

He live in the bottle, that’s the way it is

He said his body’s too old for working

His body’s too young to look like his

So Mama went off and left him

She wanted more from life than he could give

I said, somebody’s got to take care of him

So I quit school and that’s what I did

You got a fast car

Is it fast enough so we can fly away?

Still gotta make a decision

Leave tonight or live and die this way

So I remember when we were driving, driving in your car

Speed so fast, I felt like I was drunk

City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder

And I, I had a feeling that I belonged

I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone

You got a fast car

We go cruising, entertain ourselves

You still ain’t got a job

So I work in the market as a checkout girl

I know things will get better

You’ll find work and I’ll get promoted

And we’ll move out of the shelter

Buy a bigger house, live in the suburbs

Said I remember when we were driving, driving in your car

Speed so fast, I felt like I was drunk

City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder

And I, I had a feeling that I belonged

I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone

You got a fast car

I got a job that pays all our bills

You stay out drinking late at the bar

See more of your friends than you do your kids

I’d always hoped for better

Thought maybe together you and me would find it

I got no plans, I ain’t goin’ nowhere

Take your fast car and keep on driving

So I remember when we were driving, driving in your car

Speed so fast, I felt like I was drunk

City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder

And I, I had a feeling that I belonged

I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone

You got a fast car

Is it fast enough so we can fly away?

Still gotta make a decision

Leave tonight or live and die this way

Luke Combs, Fast Car, Traduzione della canzone

Hai una macchina veloce

E voglio un biglietto per ovunque

Magari facciamo un accordo

Forse insieme possiamo arrivare da qualche parte

Qualsiasi posto è migliore

Partendo da zero, non ho niente da perdere

Forse faremo qualcosa

Io stesso non ho niente da dimostrare

Hai una macchina veloce

E ho un piano per tirarci fuori di qui

Lavoro al minimarket

Sono riuscito a risparmiare solo un po’ di soldi

Non dovrò guidare troppo lontano

Appena oltre il confine e in città

E tu ed io possiamo entrambi trovare lavoro

Finalmente vedo cosa significa vivere

Vedi, il mio vecchio ha un problema

Vive nella bottiglia, è così

Ha detto che il suo corpo è troppo vecchio per lavorare

Il suo corpo è troppo giovane per assomigliare al suo

Allora la mamma se ne andò e lo lasciò

Voleva dalla vita più di quanto lui potesse darle

Ho detto che qualcuno deve prendersi cura di lui

Così ho lasciato la scuola e così ho fatto

Hai una macchina veloce

È abbastanza veloce da poter volare via?

Devo ancora prendere una decisione

Parti stasera o vivi e muori in questo modo

Quindi ricordo quando stavamo guidando, guidando con la tua macchina

Velocità così veloce che mi sentivo come se fossi ubriaco

Le luci della città si stendevano davanti a noi e il tuo braccio era piacevolmente avvolto intorno alla mia spalla

E io avevo la sensazione di appartenere

Io, avevo la sensazione che avrei potuto essere qualcuno, essere qualcuno, essere qualcuno

Hai una macchina veloce

Andiamo in crociera, ci divertiamo

Non hai ancora un lavoro

Quindi lavoro al mercato come cassiera

So che le cose miglioreranno

Troverai lavoro e io sarò promosso

E usciremo dal rifugio

Compra una casa più grande, vivi in periferia

Ho detto che ricordo quando stavamo guidando, guidando con la tua macchina

Velocità così veloce che mi sentivo come se fossi ubriaco

Le luci della città si stendevano davanti a noi e il tuo braccio era piacevolmente avvolto intorno alla mia spalla

E io avevo la sensazione di appartenere

Io, avevo la sensazione che avrei potuto essere qualcuno, essere qualcuno, essere qualcuno

Hai una macchina veloce

Ho trovato un lavoro che ci paga tutti i conti

Resti fuori a bere fino a tardi al bar

Vedi più amici che tuoi figli

Ho sempre sperato in meglio

Pensavo che forse insieme io e te l’avremmo trovato

Non ho piani, non andrò da nessuna parte

Prendi la tua macchina veloce e continua a guidare

Quindi ricordo quando stavamo guidando, guidando con la tua macchina

Velocità così veloce che mi sentivo come se fossi ubriaco

Le luci della città si stendevano davanti a noi e il tuo braccio era piacevolmente avvolto intorno alla mia spalla

E io avevo la sensazione di appartenere

Io, avevo la sensazione che avrei potuto essere qualcuno, essere qualcuno, essere qualcuno

Hai una macchina veloce

È abbastanza veloce da poter volare via?

Devo ancora prendere una decisione

Parti stasera o vivi e muori in questo modo