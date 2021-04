Fantasmi è il nuovo singolo di TY1, dj e produttore salernitano conosciuto anche con il nome d’arte di DJ Tayone, che vede la partecipazione di Marracash e Geolier.

Fantasmi è il primo singolo estratto da Djungle, il nuovo album di TY1, in uscita il prossimo 4 maggio. Per il suo nuovo progetto discografico, TY1 ha collaborato con ben 24 artisti, la maggior parte provenienti dalla scena urban e hip hop, italiana e internazionale, ma anche con artisti pop.

Per il beat di Fantasmi, TY1 si è ispirato ad un celebre singolo dance anni ’90, Free di Ultra Natè:

Lavorare con Marracash e con Geolier a questo brano è stato per me motivo di grande soddisfazione. Marra è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni, mentre Geolier è una delle voci più rappresentative della nuova scuola. La forza di Fantasmi è da ricercare nella sua spontaneità. Il suono che ne è scaturito ha ispirato Marracash e Geolier a scrivere una vera e propria poesia.

Di seguito, trovate il testo di Fantasmi. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Fantasmi: il testo

M’hanno ditto che ‘e sorde fanno venì ‘a vista e cecate

Pe via ‘e stu cash nun dormo, fra’, ‘e notte nun sogno, ma resto scetato

Prima nun cuntavo niente, mo cuntammo eppure, ma ce sfastidiammo

Purtroppo n’so’ nato da figlio ‘e papà, si ce penze, fratè, menumale

Uoh, no pain, no gain, tattoo ‘int’e celle

Fatte forza, nisciuno te difende

Pe Cristo Gesù, fratè, tanto ‘e cappiello

Ma datemе ‘o meglio posto ‘int’a ll’inferno

Simmo chille là ca ‘int’o cinеma ‘int’o film

Saje facimmo ‘o tifo pe ll’antagonista

Dudece ore ‘e volo, sto atterranno ‘ncopp’a pista

Chiove, songo allegro, ‘o stesso o sole songo triste

Tengo valore, nun tengo nu prezzo, tengo disprezzo

Ch”e sorde nn’t’accatte l’ammore, ma t’accatte ‘o sesso

Ricuordete, nn’t’accatte ‘o tiempo, t’accatte ‘o Rolex

‘O male m’ha ditto na cosa, m’è rimasta impressa

Pe se salvà ccà hann”a leggere ‘a Bibbia, ma tene nu prezzo.

So’ sempe ‘o stesso, è ‘a gente che cagne attuorno

Pe via ‘e ‘sti sorde nun me fido, stongo accorto

Piglio na scarpa e te cride ca sto a pposto

Vaco ‘nfreva, nun me pozzo accattà ‘a morte

So come vivo e so come me ne andrò

Il mio nome è in granito in un abito Tom Ford

E se c’è un paradiso per quelli come noi

Appena arrivo, dirò, portami dal boss.

Mi ricordo gli inizi, le buste dentro i tubolari

Gli amici poi tumulati

Amo la pioggia, cancella gli indizi

Ma i vizi sono cumulabili

Accumunati dai nostri traumi

Siamo acuminati, feriamo gli altri

Ed io ho perso già più di un fratello

Bro’, ho preso un castello per i miei fantasmi

L’estratto conto mio è alto ma ancora a stretto contatto

‘Sta razza è infame, neanche i piranha si mangiano uno con l’altro

Colto in flagranza, questa fragranza non toglie il puzzo di fame

Infrangi il codice, errata corrige, rendilo un buon affare

È tardi ormai per pregare, è tardi e lei fa la fredda

Io appena stato dentro di lei e c’è meno di ciò che pensa

Ehi, siamo circondati ma arrendersi è il vero crimine

Il piombo non è commestibile, il mondo tuo è su un dirigibile.

So’ sempe ‘o stesso, è ‘a gente che cagne attuorno

Pe via ‘e ‘sti sorde nun me fido, stongo accorto

Piglio na scarpa e te cride ca sto a pposto

Vaco ‘nfreva, nun me pozzo accattà ‘a morte

So come vivo e so come me ne andrò

Il mio nome è in granito in un abito Tom Ford

E se c’è un paradiso per quelli come noi

Appena arrivo, dirò, portami dal boss.