Fantasma è una canzone dei Linea 77 uscita a maggio 2003.

Il brano fa parte dell’album “Numb”, il loro terzo lavoro discografico.

Linea 77, Fantasma, significato canzone

Il brano è un bilancio tra presente e passato, tra i ricordi e i sogni di bambino dove tutto sembrava possibile e semplice a confronto con lo sguardo disincantato e incredulo di chi, oggi, si trova davanti un mondo diverso da quello immagino (Ti raccontavano da piccolo e tu credevi vere, Come è stato facile, Restare fermo immobile, Chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere, Sono storie facili, Come quelle che

Ti raccontavano da piccolo e tu credevi vere”)

Fantasma, ascolta la canzone

Linea 77, Fantasma, Testo

Vivo

Guardando le stesse facce

Sentendo le stesse storie

Pensando

Ho quello che volevo?

Come il vento che soffia prima della tempesta

Un brivido percorre la schiena

Le spalle al muro

Se ho paura resisto

Semplice è la via per il lato oscuro

Poco tempo per correggere gli errori commessi

Dimmi dove butterò i miei sogni

Dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho

Alle cose che vorrei

Al modo di raggiungerle

E poi come difenderle

Ma io non so cosa avevo prima

E non so quello che ho adesso

Sorrido ad ogni nuovo giorno perché

Vivo sperando

Che le persone che amo

Proseguano nel viaggio

Stammi affianco

Ammira dall’alto il paesaggio

La bellezza intorno

Da Torino a Catania

Sopra un furgone

Una breve tappa a Roma

Città dell’imperatore

Indomita Genova

Le lacrime di luglio

Infondere paura come forma di controllo

Dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho

Alle cose che vorrei

Al modo di raggiungerle

E poi come difenderle

Ma io non so quello che ho adesso

Sono storie facili

Come quelle che

Ti raccontavano da piccolo e tu credevi vere

Come è stato facile

Restare fermo immobile

Chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere

Sono storie facili

Come quelle che

Ti raccontavano da piccolo e tu credevi vere

Come è stato facile

Restare fermo immobile

Chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere

Non è più tempo di credere

Che tutto giri intorno alla solita marchetta radiofonica

Crisi di nervi discografica

Sciogliete i cani per capire cosa va di moda oggi

(Compra ragazzino compra)

Ho seguito i miei fantasmi

Ora fantasma sono

Questo è quel che hai

Perché tu lo vuoi

Hai, vuoi

Hai, vuoi

Hai, vuoi

Hai, hai, vuoi, vuoi, vuoi

Questo è quel che hai

Perché tu lo vuoi

Ora e dimmi se

Questo è quel che hai

Perché tu lo vuoi

Sono un fantasma dimmi se ci sei

Questo è quel che hai

Perché tu lo vuoi

Ora e dimmi se

Questo è quel che hai

Perché tu lo vuoi

Ora

Sono storie facili

Come quelle che

Ti raccontavano da piccolo e tu credevi vere

Come è stato facile

Restare fermo immobile

Chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere

Sono storie facili

Come quelle che

Ti raccontavano da piccolo e tu credevi vere

Come è stato facile

Restare fermo immobile

Chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere

Facili

Come quelle che

Ti raccontavano da piccolo e tu credevi vere

Quanto è stato facile

Restare fermo immobile

Chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere