Da oggi, martedì 15 marzo, è disponibile “Facce vere” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Dani Faiv featuring. Nayt.

Ecco di cosa parla il nuovo singolo, come raccontato dallo stesso interprete, Dani Faiv:

““Facce Vere” è un singolo che può essere interpretato come il sequel di “Facce Finte” feat. Gianni Bismark, contenuto nel mio vecchio disco “Scusate se esistiamo”. Tratta un tema a cui tengo molto, la sincerità tramite il guardarsi negli occhi e il capire chi si ha davanti già dal primo sguardo. Il beat è come sempre di Strage che, nonostante il tema cupo, è riuscito anche a creare un groove solido. Con Nayt ci siamo trovati bene da subito”

In “Facce Vere” le voci di Dani Faiv e Nayt si alternano su una base dal ritmo serrato prodotta da Strage. È un brano che parla di verità e di sincerità, sempre più rare in un mondo, non solo social, ma anche reale, pieno di filtri e finzioni. Il titolo, attraverso un gioco di parole, si rifà a “Facce Finte”, il singolo di Dani Faiv con Gianni Bismark contenuto nell’album “Scusate Se Esistiamo”.

Nayt racconta:

“Quando Dani mi ha mandato il pezzo ho avvertito subito il potenziale del beat di Strage. Il flow della strofa e il rit davano già una direzione ben precisa, io ho cercato di completare il tutto rimanendo coerente con il concept del pezzo e inserendo la mia visione stilistica e concettuale”

[Intro]

Strage is blessed

[Dani Faiv]

Cash pretty, no leasing

No dissing, dai, ci si

Cose serie, no licking (Bleah)

Facce vere, no lifting

[Dani Faiv]

Non mi hai mai, fra’, messo all’angolo (Ah-ah)

Più ce li hanno e più piangono (Fra’)

Double M, fanno un triangolo (Yeah)

Dietro ogni mossa, un calcolo (Yeah)

[Dani Faiv]

Stai là, io sto

La metto da tre sempre tipo [?]

Qua nessuno o niente ci ha detto mai “No”

Sopra al beat ballo, sì, sembro la Maino (Uh)

Non mi hai mai, fra’, messo (Uh)

Se mai, te l’ho messo (Uh)

Mai andato a messa (Uh), credo in me stesso

Ora senti “Boom” come quando uno crepa (Boom)

Flow che fa una crepa, [?]

Mi prendo la ragione, non aspetto che mi creda

Chi mi dà le spalle, cambio con stessa moneta

Musica la amo, sì, fra, perché non mi taglia

Anche se non mi sposo, ci vado comunque a nozze

, sì, è folle, saltiamo come le molle

I tuoi miti sono bolle, i miei sono Neffa e i Colle

Mi faranno santo perché io qua rappo e non predico

[Mangia?], almeno, se mi stan sul cazzo, li evito

[Pre-Ritornello: Dani Faiv]

Cash pretty, no leasing

No dissing, dai, ci si

Cose serie, no licking (Bleah)

Facce vere, no lifting

[Dani Faiv]

Non mi hai mai, fra’, messo all’angolo (Ah-ah)

Più ce li hanno e più piangono (Fra’)

Double M, fanno un triangolo (Yeah)

Dietro ogni mossa, un calcolo (Yeah)

[Nayt]

Baby cerco un modo per smontare la mia immagine

Perchè a volte io sono meglio di come immagino

Sai di che parlo, fuori nessuno mi sembra vero

Abbasso il cappello e visiera nera

Tu sei già fallito ma si era detto

L-l-l-l-lifting per coprirli

Mettono cento filtri per colpirmi

Lei mi chiama “sir”, mi sento filthy

Quando vengo, filmi

Mento perchè dirti ciò che sento per scoprirmi

È una cazzata che non faccio più

L’accendo e ne esco clean

Col flow spacco al primo tiro, come [?]

Ti ripiego, puoi toccare ciò che scrivo, è come il braille

Di rilievo, lascio segni sul sentiero come il [?]

Di divieto, non imparo zero, non scappo dai guai, li ripeto

Rapper, tiktoker, streamer, influencer

Vorrei vite più intense

Ho sempre un big brother qui per le emergenze

Non le voglio le tue influenze, boh

Cosa fissi? So che aspetti ogni mio sbaglio

Occhi tristi fanno il taglio del mio sguardo

Sono vero

[Pre-Ritornello: Dani Faiv]

Cash pretty, no leasing

No dissing, dai, ci si

Cose serie, no licking (Bleah)

Facce vere