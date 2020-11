Fabrizio Moro ha pubblicato una raccolta di canzoni non convenzionale rispetto a quelle alle quali siamo abituati. Canzoni d’amore nascoste, il nuovo progetto discografico del cantautore romano che ha debuttato direttamente in quarta posizione per quanto riguarda la classifica Fimi, infatti, come suggerisce anche il titolo, contiene 9 canzoni d’amore tra le meno conosciute del suo repertorio.

Oltre alle 9 canzoni già edite, troviamo anche 2 inediti: Nun c’ho niente, canzone in dialetto romanesco, e Voglio stare con te.

Il singolo di lancio è Melodia di giugno, canzone pubblicata per la prima volta in Ancora Barabba, l’album rilasciato da Moro nel 2010 dopo la pubblicazione dell’EP Barabba. Nel maggio scorso, il cantautore, invece, aveva pubblicato una nuova versione di Il senso di ogni cosa, un altro brano sempre contenuto in Ancora Barabba.

Per quanto riguarda le altre canzoni, da Ancora Barabba, Moro ha ripescato anche Sangue nelle vene mentre gli altri brani provengono dall’album Domani (la title-track Domani), dall’album omonimo Fabrizio Moro (Canzone giusta), dall’album Pace (Intanto), dal primo album di successo di Fabrizio Moro ossia Pensa (21 anni e Non è la stessa cosa) e dall’album Via delle Girandole 10 (L’illusione (Sempre W l’amore), canzone che, in questa versione, vede la partecipazione di Febo).

Tutte le canzoni già edite presenti in Canzoni d’amore nascoste sono state ripubblicate in una nuova versione, con un nuovo arrangiamento, ricantate e risuonate, un modo per dare lustro a canzoni passate più inosservate rispetto ai grandi successi di Fabrizio Moro che conosciamo tutti.

Canzoni d’amore nascoste è la terza raccolta di Fabrizio Moro, dopo Il meglio di Fabrizio Moro – Grandi successi e Parole rumori e anni, pubblicati rispettivamente nel 2016 e nel 2018.

Fabrizio Moro, Canzoni d’amore nascoste: la tracklist

1. Melodia di giugno

2. Domani

3. Nun c’ho niente

4. Il senso di ogni cosa

5. Canzone giusta

6. Sangue nelle vene

7. Intanto

8. 21 anni

9. Voglio stare con te

10. L’illusione (Sempre W l’amore) (feat. Febo)

11. Non è la stessa cosa