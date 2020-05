Il senso di ogni cosa, Fabrizio Moro: nuova versione della canzone dal 22 maggio 2020

Di Alberto Graziola giovedì 14 maggio 2020

Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa: significato canzone e testo

E' disponibile su tutte le piattaforme digitali, a partire dalla mezzanotte del 15 maggio, il pre-order della nuova versione de “Il senso di ogni cosa” (Fattoria del Moro distr. Believe) di Fabrizio Moro la cui pubblicazione è prevista per venerdì 22 maggio 2020.

Questa canzone, è un inno all’amore. Da sempre autentico, Fabrizio non ha mai nascosto le sue fragilità raccontando, attraverso le sue canzoni e senza troppa retorica, la sua visione della vita.

Qui sotto, intanto, audio e testo della versione originale.

Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa, Testo

La la la la la la la

Posso fare a meno dei milioni

Tanto portano solo problemi

Ma non posso fare a meno del vino

Non amando troppo gli schemi

Posso fare a meno di un motore

è troppo bello camminare

Posso fare a meno di sapere

Perché spesso preferisco immaginare

Ma che dire che fare

Quando io io non posso fare a meno di te

Che sei l'infinito tra i miei desideri

La la

Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri

E questa canzone

Che gira e rigira la dedico a te

Il mio unico amore

Il senso di ogni cosa che c'è

Posso fare a meno del silenzio

Preferisco comunicare

Posso fare a meno di un partito

Tanto il pane me lo devo guadagnare

Ma che dire che fare

Quando io io non posso fare a meno di te

Che sei l'infinito tra i miei desideri

La la

Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri

E questa canzone

Che gira e rigira la dedico a te

Il mio unico amore

Il senso di ogni cosa

Per te che sei l'infinito tra i miei desideri

La la

Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri

E questa canzone

Che gira e rigira la dedico a te

Il mio unico amore

Il senso di ogni cosa che c'è