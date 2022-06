Stelle è il secondo singolo estratto da Caos, l’ultimo acclamato album di Fabri Fibra, già certificato Disco di Platino e lanciato dal primo singolo, Propaganda, realizzato con Colapesce DiMartino.

Anche il nuovo singolo del rapper marchigiano è una collaborazione. Stelle, brano con sonorità disco e urban prodotto da Dardust, infatti, vede la partecipazione di Maurizio Carucci, frontman degli Ex-Otago.

Per quanto riguarda l’attività live estiva di Fabri Fibra, il rapper partirà presto con il suo Caos Live, Festival 2022, che lo vedrà impegnato da luglio fino ad ottobre.

Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci – Stelle: significato canzone

Il significato del testo di Stelle è spiegato da Maurizio Carucci nelle sue dichiarazioni ufficiali:

Stelle parla di uno smarrimento, di una fuga dalla città, dalla propria casa, dagli amori, un viaggio nell’universo. Ma anche un dialogo con noi stessi, con le nostre fragilità. È un inno alla nostra salute mentale, è un invito ad accogliere i nostri smarrimenti, ad accettare il fatto che ogni tanto possiamo perdere la rotta.

Fabri Fibra, invece, ha dichiarato che la canzone gli ricorda gli anni trascorsi sulla riviera Adriatica a cercare un’alternativa alle discoteche che erano una tappa fissa, quasi obbligata, per tutti i ragazzi.

Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci – Stelle: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone e per vedere il video ufficiale.

Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci – Stelle: testo

Vorrei fare come al poligono e sparare a un politico

Finirei al telegiornale o almeno così dicono

Non ci tengo a fare del male solo se mi costringono

Voglio andare sul lungomare sopra una Lamborghini, bro

Quando arrivano i soldi e la fama, i veri amici dove sono

Ero dentro una villa di lusso a Los Angeles, sì, ma da solo.

Mi cercherò tra le nostre giornate estive

Tra i discorsi della gente che non mi vuole

In una promozione di fine stagione

Dietro ai fallimenti di un genitorе

Sopra una stella che non è una stella pеrché si muove

Prendi tutto e vai, prendi tutto e vai

Sopra una stella che non è una stella perché fa rumore.

Vivere in Italia sembra non essere più sicuro

Chiama l’1 1 2, non arriverà nessuno

Italiano, Pablo, El Chapo

Rifarei tutto da capo

Mille scarpe che ho comprato

Anche se non reggo il passo

Chi fa i soldi ce li ha da sempre

La mia banca è indifferente

Fuori c’è un mare di niente

Servirebbe un salvagente.

Mi cercherò tra le nostre giornate estive

Tra i discorsi della gente che non mi vuole

In una promozione di fine stagione

Dietro ai fallimenti di un genitore

Sopra una stella che non è una stella perché si muove

Prendi tutto e vai, prendi tutto e vai

Sopra una stella che non è una stella perché fa rumore.

Tutti amano il paese della moda a forma di stivale di Gucci

Tutti vogliono vedere una volta che sali a cosa rinunci

Non lo vedi quanto è bella la barca, il mare, perché non ti butti

Pure io da ragazzino al bar incontravo sempre dei bulli

Per quest’anno non cambiare, stessa faccia presa male

Frate’, siamo in troppi, pare, e fa un caldo tropicale

Io vorrei spendere tutto per un’astronave

E portare il lungomare con le palme.

Sopra una stella che non è una stella perché si muove

Prendi tutto e vai, prendi tutto e vai

Sopra una stella che non è una stella perché fa rumore.