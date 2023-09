Ultima data del tour di Fabri Fibra questa sera, 26 settembre 2023, all’Auditorium Parco della Musica – Cavea a Roma. Il rapper è reduce dal successo del Marrageddon, il festival rap che si è tenuto sabato scorso a Milano. E via Instagram ha ringraziato il pubblico per il supporto ottenuto:

Atmosfera pazzesca ieri a Milano, il @marrageddonfest mi ha ricordato quando da ragazzino andavo all’Hip Hop Village a vedere il rap italiano di quegli anni, ora sul palco invece c’eravamo noi. Grazie @kingmarracash per avermi invitato. Grazie @bigpicturemgmt e tutto il team. Grande Stefano per lo strappo in scooter dritti on stage. Grazie a tutti voi che eravate sotto il palco per l’energia. Ci vediamo martedì a Roma per l’ultima data del tour.

A seguire la scaletta del concerto a Roma e le informazioni sui biglietti disponibili.

Fabri Fibra, la scaletta del concerto a Roma, 26 settembre 2023

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra / Applausi per Fibra

Rap in vena / Non crollo

Non fare la puttan@

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

Fabri Fibra, biglietti del concerto a Roma, 26 settembre 2023

Sono disponibili solo alcuni tipi di biglietto per il concerto di Fabri Fibra a Roma, in programma stasera. Il prezzo è di 45 euro per la Tribuna Laterale Numerata e per la Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Auditorium Parco della Musica – Cavea, Roma, Come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare all’Auditorium Parco della Musica – Cavea, a Roma, per il concerto di Fabri Fibra.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.