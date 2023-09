Sabato 23 settembre 2023 è la data tanto attesa dai fan di Marracash per il Marrageddon day. È tutto pronto per la prima tappa di MARRAGEDDON, il festival rap più atteso dell’anno. Lo show di sabato 23 settembre all’Ippodromo Snai La Maura di MILANO ha registrato un doppio sold out: già tutto esaurito da quasi due settimane, sono andati anche in fumo anche gli ulteriori e ultimissimi mille biglietti per il settore “green zone” messi in vendita sui canali ufficiali, a seguito della concessione di un aumento di capienza fino a 84.000 spettatori.

Questi gli orari ufficiali dell’apertura delle porte e la scaletta delle esibizioni

ORE 13.00 INGRESSO GOLD E PLATINUM PACKAGE

ORE 14.30 APERTURA INGRESSI RED, YELLOW E GREEN ZONE

ORE 16.00 RADIO DEEJAY e M2O WITH WAD

ORE 16.25 DJ TY1 VS DJ ZAK #HIPHOP50

ORE 16.40 KID YUGI

ORE 17.10 MILES

ORE 17.30 ANNA

ORE 17.55 PAKY

ORE 18.35 SHIVA

ORE 19.20 FABRI FIBRA

ORE 20.15 SALMO

ORE 21.10 MARRACASH

(+ SANTERIA SET CON GUÈ)

Marrageddon, 23 settembre 2023, come arrivare all’Ippodromo Snai La Maura

L’Ippodromo Snai La Maura è raggiungibile con i mezzi pubblici dalle fermate URUGUAY, BONOLA e LAMPUGNANO della metropolitana linea rossa M1 e SAN SIRO STADIO della metropolitana linea lilla M5 (le stazioni URUGUAY – M1, SAN SIRO IPPODROMO – M5 e SEGESTA – M5 saranno chiuse al termine del concerto, si consiglia di utilizzare le altre stazioni più vicine) e dalla linea bus 69 (fermata via Ugo Betti). Le metropolitane M1 e M5 saranno potenziate e chiuderanno più tardi, si invita il pubblico ad arrivare per tempo rispetto all’orario di inizio del festival. La cassa e l’infopoint sono state aperte già dalle ore 11.00.

Il festival rap più atteso dell’anno sarà una grande festa unica e irripetibile, mai vista in Italia, per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni. Due show che l’artista ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, come una grande festa che unisca Milano e Napoli.

Radio Deejay e m2o sono media partner di Marrageddon. Ecco le parole di Linus e Albertino:

“Marra è da sempre un amico delle nostre radio, per questo abbiamo scelto di seguire il suo percorso dal principio e oggi siamo felici di poter supportare anche il suo festival. Saremo presenti a Milano e a Napoli con Deejay e m2o con un programma unico, pensato per l’evento, che andrà in onda in contemporanea su entrambe le radio. Il format sarà esclusivo: Albertino e WAD in diretta da Marrageddon. Insomma, ci saremo e lo faremo, come sempre, in modo speciale.”