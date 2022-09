Fabri Fibra, Carroponte, Milano, 23 settembre 2022: Madame e Lazza fra gli ospiti, la scaletta del concerto

Fabri Fibra si esibirà questa sera, 23 settembre 2022, a Sesto San Giovanni (Milano). Il rapper non sarà solo e condividerà il palco con amici e colleghi come Madame, Lazza, Colapesce, Dimartino, Maurizio Carucci. Il cantante e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a “Propagand” (per settimane ai primi posti della classifica Earone e già certificato Platino) e il nuovo singolo “Stelle”, brani che fanno parte dell’ultimo disco di FABRI FIBRA “CAOS”, disco di Platino rimasto stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana. A seguire tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Fabri Fibra, Carroponte, Milano, 23 settembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti a 39 euro per il concerto di Fabri Fibra al Carroponte a Sesto San Giovanni (Milano). Clicca qui per tutte le informazioni.

Fabri Fibra, Carroponte, Milano, 23 settembre 2022, Ospiti

Ecco i cantanti ospiti del concerto di Fabri Fibra al Carroponte: Madame, Lazza, Grido, Colapesce, DiMartino, Maurizio Carucci, Deda.

Fabri Fibra, Carroponte, Milano, 23 settembre 2022, Scaletta concerto

Fabri Fibra lo aveva dichiarato fin dall’inizio che questo tour sarebbe stato un vero e proprio show Rap (“per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”) e il suo pubblico ha non solo apprezzato ma completamente condiviso con lui lo spettacolo, partecipando senza mai fermarsi, città dopo città, sera dopo sera, ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.

Ecco la scaletta del concerto in programma al Carroponte:

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra

Applausi Per Fibra

Rap in vena

Non crollo

Non fare la puttan*

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z