Fabri Fibra sarà in concerto stasera, 3 agosto 2022, a Catania. La data fa parte della rassegna musicale “Sotto il vulcano Festival” e si terrà a Villa Bellini, via Etnea 260.

Il tour prende il nome dall’ultimo disco in studio rilasciato dal rapper, l’omonimo “Caos”, uscito il 18 marzo 2022. Si tratta dal suo primo lavoro dopo il passaggio dalla Universal Music alla Sony Music.

L’album è composto da 17 canzoni e vanta numerosi featuring e autori importanti. Nei testi troviamo la firma di Gino Paoli (nell’Intro), Fabrizio Tarducci e Davide Petrella. Tra le collaborazioni, invece, Rose Villain, Francesca Michielin, Neffa, Marracash, Salmo, Lazza e Madame. A sostegno del progetto sono usciti due singoli, Propaganda e Stelle. L’album ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti.

Qui sotto, invece, potete trovare tutte le informazioni sul concerto di Fabri Fibra in programma a Catania mercoledì 3 agosto 2022, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Fabri Fibra, Catania, 3 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il live di Fabri Fibra a Catania. Si possono trovare al prezzo di 34.50 euro per il posto unico e 46 euro per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Fabri Fibra, Catania, 3 agosto 2022, Scaletta concerto

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra

Applausi Per Fibra

Rap in vena

Non crollo

Non fare la puttan*

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

Ecco il calendario completo con i concerti in programma di Fabri Fibra. Dopo la data di questa sera a Catania, il prossimo appuntamento è previsto per il 15 agosto 2022 ad Olbia. Qui sotto potete trovare date e città:

15 Agosto Olbia Red Valley Festival

16 Agosto Alghero Alguer Summer Festival

10 Settembre Torino-Moncalieri Ritmica Festival

11 Settembre Genova Goa Boa

23 Settembre Milano Carroponte

26 Settembre Roma Cavea

1 Ottobre Napoli Palapartenope

3 Ottobre Firenze Tuscany Hall