Fabri Fibra si esibirà questa sera, 16 agosto 2022, ad Alghero, con una nuova tappa del suo tour. Il concerto fa parte della rassegna musicale e culturale di “Alguer Summer Festival” e si terrà all’Anfiteatro Maria Pia, in Viale 1 Maggio. Il live include i successi più noti del rapper insieme agli ultimi pezzi tratti dall’album di inediti “Caos” (come Propaganda e Stelle). Qui sotto potete leggere tutte le anticipazioni e informazioni sul concerto, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Fabri Fibra, Alghero, 16 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il live di Fabri Fibra ad Alghero. Si parte dai 39 euro per il Parterre in piedi fino ai 50 euro della Tribuna non numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Fabri Fibra, Alghero, 16 agosto 2022, Scaletta concerto

Il concerto ad Alghero inizierà alle 21.30 ad Alghero, all’Anfiteatro Maria Pia. Qui sotto potete leggere la scaletta con i brani interpretati. Non mancano ovviamente, hit famose come “Fenomeno”, “Applausi per Fibra” e anche gli ultimi successi, da “Propaganda”, “Caos” e “Stelle”.

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra

Applausi Per Fibra

Rap in vena

Non crollo

Non fare la puttan*

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

Fabri Fibra, Caos è l’ultimo disco di inediti

Caos è il titolo del decimo disco in studio pubblicato da Fabri Fibra e uscito il 18 marzo 2022. Molte le collaborazioni incluse nell’album, da Rose Villain a Francesca Michielin. Sono due, ad oggi, i brani estratti per promuovere il nuovo progetto, “Propaganda”, insieme a Colapesce Dimartino e “Stelle” cantato insieme a Maurizio Carucci (uscito nel giugno scorso).