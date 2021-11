Fa o’ brav’ è un brano di Rocco Hunt tratto dall’album “Rivoluzione”, uscito il 5 novembre 2021 e che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia. Insieme a lui, come featuring, Emis Killa, Lele Blade, MV Killa & Yung Snapp.

Fa’ o’ brav’: significato e come è nata la canzone

Rappresenta la mia voglia di sperimentare e di rinnovarmi sempre, in questo brano ho voluto collaborare con artisti che per me rappresentano la nuova scena del rap e trap napoletano come Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade. Oltre a loro ho avuto il piacere di coinvolgere Emis Killa, un altro artista che stimo molto. È un pezzo divertente che non vuole prendersi troppo sul serio ma sono sicuro piacerà molto soprattutto ai giovanissimi.

Il brano è la decima traccia del disco “Rivoluzione”.

Rocco Hunt feat. Emis Killa, Lele Blade, MV Killa & Yung Snapp, Fa’ o’ brav’, testo canzone

Intro:

Comme è forte Rocco Hunt,

comme si forte Rocco Hunt

Strofa:

Nun fa o scem stann e mao mao abbasc fann bam bam bam

Tu vuo sta cu nuj ma nun puo sta cu nuj si nu clown clown clown

A Napl m mov rapid

Ra ind e saittell saglimm ind all attic

Chest m chiamm po ven nda attim

Chest s sciogl fra comme l antartide

S mett a copp po

Pa a destr e sinistr

Po s mett down down down

Ricev pigliav facev vnev

Ma po e sul blah blah blah

A vuo frni

O na vuo frni

Vir e fo brav brav brav

Vir e fo bra bra bra bra brav

Vir e fo bra bra bra bra brav

Strofa:

Les Go

SLF int a Major

Miezz a via Street Fashion

Ca .38 Smith Wesson

Si nun teng a Bitch nun jesc

Chiamm a wagliona toij è n’escort

Quann parl je fo cess

Me capit bro? Yes Bro

Yea Yessir

Int o quartier mij stann e peggior

Ca ossai nun arragionano Vikings

Nun vir Poser e Hypebeast

Chest vo a me I like it

AP e croc ngann

Quann a In fiss che femmn e pann

A Fam int a scen cumann

Strofa

Ca abbasc par’ Queens Bridge,New York fra

Quand sto’ nsiem e mi nuje ramm prestigio o’ blocc.

Comme mobb deep Rint’ a “shook one” facc boss life, so nu bad man. Nient bassdown, sol oro plain, ncopp o raccò Full set Batman.

Slf army in the game, fra cu nuje pierd, e turnà Rint a lobby, don’t play with me, you don’t know me,

Faccio ballin come Kobe.

O cumpagn mio scenn cu l’uzi, vo fa Pam,pam,pam.

E cumpagn tuoj fratè so pussy,fann bla bla bla

Rit.

Nun fa o scem stann e mao mao abbasc fann bam bam bam

Tu vuo sta cu nuj ma nun puo sta cu nuj si nu clown clown clown

A Napl m mov rapid

Ra ind e saittell saglimm ind all attic

Chest m chiamm po ven nda attim

Chest s sciogl fra comme l antartide

S mett a copp po

Pa a destr e sinistr

Po s mett down down down

Ricev pigliav facev vnev

Ma po e sul blah blah blah

A vuo frni

O na vuo frni

Vir e fo brav brav brav

Vir e fo bra bra bra bra brav

Vir e fo bra bra bra bra brav

Strofa

Vir e fo’ Brav, Brav, Brav

Poeta Urban è turnat’ int’o Game

De storie coupe, fin’a nu Coupè

Da fore o’ furn fin’e o Gourmè

Nun ce sta futur nda stu paes

scimm sul dann

scriv’ a figliem’ a scol ingles

si si st’industria me vo’ cattiv

cio’ mett’ ngul’ co tiraggir

nun ce sta chiu ammor, arrett’ e lent’ scur

tutt’ l’uocchie nguoll’ comm’ e jucatur

comm’ si juccassem int’ a Seria A

la sola differenz’ ca poss fumà

So nu figl’ e Pooh, Comm’e Facchinett

ancor another one, ua e chi so’ Khaled?

mamm’ che cuntratt’, n’agg manc’ lett’

,sacc’ sul e cifre nda pagina sett…

Strofa

In Aeroporto mio frate a terra dal viaggio illeso

alleggerito di cinque o 6 kg tipo McGregor al taglio del peso, suono fresco e crudo poporoya,

dalle popo a ste camere Royal,

lei mi lancia occhiate il suo tipo dice che è smaliziata per me è proprio Troia,

quindici anni di carriera sanno sempre dove sono se parcheggio in giro,

dal Carrera al Macan GTs solo perché non ci stava il seggiolino, fuori dall’asilo becco Rocco e Jake ma anche il mio dentista e il mio avvocato,

per me bella vita significa questo:

bella fica, bella vista ed avocado

Nun fa o scem stann e mao mao abbasc fann bam bam bam

Tu vuo sta cu nuj ma nun puo sta cu nuj si nu clown clown clown

A Napl m mov rapid

Ra ind e saittell saglimm ind all attic

Chest m chiamm po ven nda attim

Chest s sciogl fra comme l antartide

S mett a copp po

Pa a destr e sinistr

Po s mett down down down

Ricev pigliav facev vnev

Ma po e sul blah blah blah

A vuo frni

O na vuo frni

Vir e fo brav brav brav

Vir e fo bra bra bra bra brav

Vir e fo bra bra bra bra brav