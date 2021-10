Forte del successo dei suoi ultimi singoli, Rocco Hunt, il prossimo 5 novembre, pubblicherà il suo quinto album di inediti, dal titolo Rivoluzione.

L’album arriverà a circa due anni di distanza dal precedente, Libertà, pubblicato nel 2019.

Il rapper salernitano, come scritto in apertura, è reduce dal successo ottenuto dai tormentoni estivi che ha realizzato con la partecipazione di Ana Mena, A un passo dalla Luna e Un bacio all’improvviso.

Il successo di A un passo dalla Luna, pubblicato nell’estate 2020, ha oltrepassato anche i confini italiani, conquistando ben 6 Dischi di Platino in Spagna e, recentemente, un Disco di Platino anche in Francia.

Anche Un bacio all’improvviso è stato apprezzato in Spagna dove ha conquistato un Disco d’Oro. In Italia, invece, il secondo duetto tra Rocco Hunt e Ana Mena ha ottenuto un triplo Disco di Platino.

Attualmente, Rocco Hunt è in radio con il nuovo singolo Fantastica, che vede la partecipazione dei Boomdabash, pubblicato lo scorso 24 settembre.

A un passo dalla Luna, Un bacio all’improvviso e Fantastica saranno presenti nella tracklist di Rivoluzione che sarà composta da 15 tracce e diversi featuring.

L’album è disponibile in pre-order da mercoledì 13 ottobre 2021.

La cover del disco, invece, è opera dello street artist napoletano, Jorit.

Rocco Hunt ha lanciato il suo nuovo album con un post pubblicato su Instagram, con il quale si è soffermato sulla decisione di intitolare quest’album Rivoluzione:

Chi come me è cresciuto ai bordi di periferia sa bene cosa significa non essere presi in considerazione. Così, giorno dopo giorno, una fiamma di speranza viene alimentata dalla fame e dalla voglia di farsi ascoltare. Quando una di queste voci riesce a far sentire al mondo la sua storia e a far rumore, è proprio li che comincia la Rivoluzione.