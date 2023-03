Eyes Closed è il nuovo singolo di Ed Sheeran.

“-” (Subtract) è l’album che ritorna alle radici cantautorali dell’artista e che è stato scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza, e presenta una delle più grandi star del pianeta nella sua forma più vulnerabile e onesta.

Ed Sheeran ha affermato:

“Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte. Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è successo. E in poco più di una settimana, ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi e oscuri. Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sott’acqua, guardando in alto ma non riuscendo a risalire per prendere aria. Come artista non mi sentivo di fare uscire un album che non fosse credibile, che non rappresentasse accuratamente dove sono e come ho bisogno di esprimermi a questo punto della mia vita. Questo album è esattamente questo, è come guardare nel profondo della mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita adulta. Questo è il racconto di quello che mi è successo lo scorso febbraio e il mio modo di dargli un senso. Questo è Subtract.”

Ed Sheeran, Eyes Closed, Significato canzone e video ufficiale

Ed Sheeran, Eyes Closed, Significato canzone e video ufficiale

Il significato della canzone Eyes Closed è legato al dolore e alla sofferenza quando si perde qualcuno a cui si vuole bene. Ecco le parole del cantautore britannico:

“Questa canzone parla della perdita di qualcuno, della sensazione che ogni volta che esci e ti aspetti di incontrarlo, e ogni cosa ti ricorda solo loro e le cose che avete fatto insieme. A volte devi portarti fuori dalla realtà per intorpidire il dolore della perdita, ma certe cose ti riportano dentro”

Ed Sheeran, Eyes closed, Testo canzone

I know it’s a bad idea

But how can I help myself?

Been inside for most this year

And I thought a few drinks, they might help

It’s been a while, my dear

Dealin’ with the cards life dealt

I’m still holdin’ back these tears

While my friends are somewhere else

I pictured this year a little bit different when it hit February

I step in the bar, it hit me so hard, oh, how can it be this heavy?

Every song reminds me you’re gone and I feel thе lump form in my throat

‘Cause I’m here alonе

Just dancin’ with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

And time is movin’ so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancin’ with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

So I’ll keep dancin’ with my

Delusion is here again

And I think you’ll come home soon

A word brings me right back in

Then it’s only me that’s in this room

I guess I could just pretend

The colours are more than blue

But I lost more than my friend

I can’t help but missin’ you (Yeah, yeah, yeah)

I pictured this month a little bit different, no one is ever ready

And when it unfolds you get in a hole, oh, how can it be this heavy?

Everything changes, nothing’s the same, except the truth is now, you’re gone

And life just goes on

So I’m dancin’ with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

And time is movin’ so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancin’ with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

So I’ll keep dancin’ with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

Oh, I keep dancin’ with my

They’re shutting the bar, they’re cleanin’ the floor

And everyone is already home

But I’m on my own

Still dancin’ with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

Time is movin’ so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancin’ with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

Oh, I keep dancin’ with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

Oh, I keep dancin’ with my

Ed Sheeran, Eyes closed, Traduzione canzone

So che è una cattiva idea

Ma come posso aiutare me stesso?

Sono stato dentro per la maggior parte di quest’anno

E ho pensato che alcuni drink, avrebbero potuto aiutare

È passato un po’ di tempo, mia cara

Gestendo le carte della vita

Sto ancora trattenendo queste lacrime

Mentre i miei amici sono da qualche altra parte

Ho immaginato quest’anno un po ‘diverso quando è arrivato a febbraio

Entro nel bar, mi ha colpito così forte, oh, come può essere così pesante?

Ogni canzone mi ricorda che te ne sei andato e sento il groppo formarsi nella mia gola

Perché sono qui da solo

Sto solo ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

E il tempo si muove così lentamente

E non so cos’altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con i miei

L’illusione è di nuovo qui

E penso che tornerai a casa presto

Una parola mi riporta subito dentro

Allora ci sono solo io in questa stanza

Immagino che potrei solo fingere

I colori sono più del blu

Ma ho perso più del mio amico

Non posso fare a meno di mancarmi (Sì, sì, sì)

Ho immaginato questo mese un po’ diverso, nessuno è mai pronto

E quando si apre finisci in un buco, oh, come può essere così pesante?

Tutto cambia, niente è più lo stesso, tranne che la verità ora è che te ne sei andato

E la vita continua

Quindi sto solo ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

E il tempo si muove così lentamente

E non so cos’altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con i miei

Chiudono il bar, puliscono il pavimento

E tutti sono già a casa

Ma sono da solo

Continuo a ballare con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

Il tempo si sta muovendo così lentamente

E non so cos’altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con i miei