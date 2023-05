La Zarra è una cantante canadese di origini marocchine, residente in Francia, che rappresenterà la Francia nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La cantante 35enne, selezionata internamente da France Télévisions, si esibirà con il brano dal titolo Évidemment.

La Zarra ha raggiunto la popolarità nel 2016 grazie al singolo del rapper francese Niro, Printemps blanc. Nel 2021, grazie al successo dell’album Traîtrise, è stata candidata ai NRJ Music Awards, i principali premi della musica francese.

La Zarra, Évidemment: Significato canzone

Scritto da Ahmed Saghir, La Zarra, Yannick Rastogi e Zacharie Raymond, il testo del brano parla di una ragazza che è stata sostanzialmente illusa in amore, con promesse che non sono state mantenute.

A causa di questa relazione finita male, la ragazza protagonista della canzone non tornerà più quella che era prima.

La Zarra, Évidemment: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Évidemment.

La Zarra, Évidemment: Testo canzone

Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins

Plus rien ne m’appartient

J’me fais du mal pour faire du bien

J’oublie comme si c’n’était rien.

Dans mon jardin d’enfer poussent des fleurs

Que j’arrose de mes rêves, de mes pleurs

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt.

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j’entends

C’n’est que du vent

Évidemment

Car après l’beau temps vient la pluie

C’est c’qu’on oublie

C’est toujours trop beau pour être vrai

Mais c’n’est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne s’ra plus jamais la même

Cette fille d’avant.

Je vends demain, j’rachète hier

Le temps est assassin

Je cherche l’amour, je n’trouve rien

Comme dans mon sac à main.

Dans ma tête c’n’est pas tant évident

Je recherche la vérité, tout en l’évitant

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt.

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j’entends

C’n’est que du vent

Évidemment

Elle ne s’ra plus jamais la même

Cette fille d’avant.

Car moi je chante

Ma vie, la vôtre, et un peu de romance

Je suis nue devant vous

Donnez-moi donc une chance

De vous à moi, de moi à vous

Ai-je réussi à chanter

À chanter la Grande France?

C’est toujours trop beau pour être vrai

Mais c’n’est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne s’ra plus jamais la même

Cette fille d’avant

Évidemment.

La Zarra, Évidemment: Traduzione canzone

Il mio cuore, le mie mani, i miei occhi, i miei fianchi

Niente mi appartiene più

Mi sto facendo del male per fare qualcosa di buono

Dimentico come se niente fosse.

Nel mio giardino dell’inferno crescono i fiori

Che innaffio con i miei sogni, con i miei pianti

Anche se siamo in cima al mondo

Non possiamo toccare il cielo con un dito.

Evidentemente

Tutte queste belle promesse che sto ascoltando

Non sono altro che vento

Evidentemente

Perché dopo il sole arriva la pioggia

Questo è ciò che dimentichiamo

È sempre troppo bello per essere vero

Ma non è mai troppo brutto essere falsi

Evidentemente

Non sarà mai più la stessa

Questa ragazza di prima.

Vendo domani, compro ieri

Il tempo è un assassino

Sto cercando amore, non trovo niente

Come nella mia borsa.

Nella mia testa, non è così chiaro

Sto cercando la verità mentre la evito

Anche se siamo in cima al mondo

Non possiamo toccare il cielo con un dito.

Evidentemente

Tutte queste belle promesse che sto ascoltando

Non sono altro che vento

Evidentemente

Non sarà mai più la stessa

Questa ragazza di prima.

Perché sto cantando

La mia vita, la tua e un po’ di romanticismo

mi metto a nudo davanti a te

Quindi dammi una possibilità

Da te a me, da me a te

Sono riuscito a cantare

A cantare la Grande Francia?

È sempre troppo bello per essere vero

Ma non è mai troppo brutto essere falsi

Evidentemente

Non sarà mai più la stessa

Questa ragazza di prima

Evidentemente.