Everytime I cry è il nuovo singolo di Ava Max, accompagnato dal video ufficiale -uscito in queste ore- che potete recuperare qui. Del brano, la cantante racconta:

“Dopo ogni sofferenza attraverso cui passiamo, diventiamo sempre un po’ più forti. Ogni lacrima versata non è perduta ma diventa un fiume di speranza”

Il pezzo di Ava Max racconta la forza di volontà di riprendere in mano la propria vita dopo un momento difficile attraversato. Quando si pensa di non poter più reagire e ci si sente sopraffatti, le lacrime permettono di liberare la propria anima di tutto il dolore e si riemerge, a testa alta, diventando più forti di prima.

A seguire testo e traduzione del nuovo brano di Ava Max, Everytime i cry.

[Verse 1]

I, I had a dream that I was sinkin’, slow motion

(Every superficial moment)

I get overwhelmed in all the messy emotions

(Before that I never noticed)

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, I know, I know that

Angel used to be the Devil on my shoulder

Shoulder, oh, not anymore

[Pre-Chorus]

When the voices get loud, I’m turnin’ them down

Feel good in my body forever and ever

When the tears start to fall, I’m catchin’ thеm all

And I know the future is bettеr, ‘cause

[Chorus]

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, little bit stronger

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, little bit stronger

[Verse 2]

I, I used to spend the nights inside my head, thinkin’

(Where the hell you think you’re goin’?)

I, I used to count the days inside my bed, drinkin’

(Up the fear but now I know that)

[Pre-Chorus]

When the voices get loud, I’m turnin’ them down

Feel good in my body forever and ever

When the tears start to fall, I’m catchin’ them all

And I know the future is better, ‘cause

[Chorus]

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, little bit stronger

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, little bit stronger

[Break]

Stronger

Stronger

[Pre-Chorus]

When the voices get loud, I’m turnin’ them down

Feel good in my body forever and ever

When the tears start to fall, I’m catchin’ them all

And I know the future is better, ‘cause

[Chorus]

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, little bit stronger

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, little bit stronger (Stronger)

Every time I cry, I get a little bit stronger

Stronger, little bit stronger (Oh)

Every time I cry, I get a little bit stronger (Oh)

Stronger, little bit stronger

Io, ho fatto un sogno nel quale stavo affondando, al rallentatore

(Ogni momento superficiale)

Mi sento sopraffatto da tutte le emozioni incasinate

(Prima di allora non l’avevo mai notato)

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, lo so, lo so

L’angelo era il diavolo sulla mia spalla

Spalla, oh, non più

Quando le voci si fanno alte, le abbasso

Mi sento bene nel mio corpo per sempre

Quando le lacrime iniziano a cadere, le prendo tutte

E so che il futuro è migliore, perché

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte

Io, passavo le notti nella mia testa, pensando

(Dove diavolo pensi di andare?)

Io, ero solito contare i giorni dentro il mio letto, bevendo

(Aumenta la paura ma ora lo so)

Quando le voci si fanno alte, le abbasso

Mi sento bene nel mio corpo per sempre

Quando le lacrime iniziano a cadere, le prendo tutte

E so che il futuro è migliore, perché

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte

Più forte

Più forte

Quando le voci si fanno alte, le abbasso

Mi sento bene nel mio corpo per sempre

Quando le lacrime iniziano a cadere, le prendo tutte

E so che il futuro è migliore, perché

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte

Ogni volta che piango, divento un po’ più forte

Più forte, un po’ più forte