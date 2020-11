Evandro è un cantautore che è stato scelto tra i concorrenti di Amici 2020 nella puntata di sabato 14 novembre.

19 anni, nato a Beirut, è un cantautore, suona la chitarra da quando ha 9 anni, ha iniziato a scrivere durante il suo anno scolastico in Inghilterra. Alla domanda “Sei fidanzato?” risponde “Sì, tantissimo ma mai troppo”. Era in generale, il piccione è il mio animale guida perché riesce a guardare i campi elettromagnetici, è usato da anni come messaggero ma nessuno se lo fila. Dice di non sopportare quando lo sottovalutano ma, dice, la presunzione deve essere però controbilanciato dal talento”.