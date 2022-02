Achille Lauro, Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis, Francesco Monte sono alcuni dei Big in gara a Una Voce per San Marino per vincere il titolo di rappresentanti di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Un parterre di big italiani, di varia estrazione e stile – diciamo così – che si daranno battaglia per arrivare al Pala Alpitour di Torino il prossimo maggio; una selezione che ha da una parte il sapore di una seconda chance per qualche reduce di Sanremo 2022, dall’altra anche una captatio benevolentiae per i voti italiani, visti i precedenti non proprio pacifici tra Italia e San Marino nella storia dell’ESC. San Marino non è mai stata generosa con i voti per l’Italia e l’Italia non è stata da meno: potrebbe essere il segno del disgelo.

Un disgelo che parte da un aspetto essenzialmente produttivo: Rai sembra essere sempre più interessata a Rtv San Marino, ora diretta da Ludovico Di Meo: sembra, insomma, che si voglia lavorare sempre di più in sinergia. E l’Eurovision Song Contest 2022 in Italia è senza dubbio un’occasione.

Una voce per San Marino 2022, Big concorrenti

Ma veniamo ai 10 big che si contendono il posto di San Marino a Eurovision Song Contest 2022: ci sono 8 nomi (decisamente) italiani, un’artista internazionale e un mix sanmarinese.

Eccoli di seguito:

Achille Lauro Valerio Scanu Ivana Spagna Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis Francesco Monte Matteo Faustini Blind Alessandro Coli & DJ Burak Yeter Cristina Ramos Fabry &. Labiuse feat. Miodio

Il più eclatante è senza dubbio Achille Lauro, fresco di partecipazione a Sanremo 2022 con Domenica e arrivato 14esimo sui 25 artisti in gara. Porterà alla selezione per San Marino un brano inedito.

A lui si aggiunge Valerio Scanu, vincitore di Sanremo 2010 con “Per tutte le volte che…” e poi in gara anche a Sanremo 2016, oltre ad essere poi concorrente di Tale e Quale Show e de Il Cantante Mascherato. Ora è tra gli affetti stabili di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nel daytime di Rai 1.

Ivana Spagna è e resta un’icona della dance anni ’80 rigorosamente in lingua inglese, prima di sbarcare a Sanremo in gara nel 1995 con Gente come noi, che si piazzò al terzo posto e presentò al pubblico italiano un volto inedito della “Easy Lady”.

Davvero interessante la combo Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis che vede l’ex batterista della Formula 3 insieme a un nome storico della musica italiana come Fortis: con loro il gruppo progressive Deshedus. C’è decisamente del potenziale.

Di diverso sapore la presenza di Francesco Monte, che ha debuttato nella tv italia come Tronista di Uomini e Donne per ‘esplodere’ come concorrente di Tale e Quale Show 2019, dove si piazza secondo nel 2019 alle spalle di Agostinno Penna.

Televisivi anche Blind, da Perugia con furore e terzo a X Factor 2020 nella squadra di Emma, e Matteo Faustini, bresciano classe 1984, che ha vinto uno dei due posti di Area Sanremo e ha partecipato a Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte con Nel bene e nel male.

Ricco anche il comparto pop-dance con Alessandro Coli, artista italiano di stanza negli USA accompagnato in questo caso dal DJ turco Burak Yeter,

Internazionale anche la cifra di Cristina Ramos, vincitrice di Got Talent España 2016, La Voz Mexico 2018 oltre a essere protagonusta della versione spagnola di Tale e Quale Show.

Arrivano da San Marino, invece Fabry &. Labiuse feat. Miodio.

Peccato per La Rappresentante di Lista e per Tananai: entrambi avevano chiesto, un po’ per gioco un po’ sul serio, di partecipare alle selezioni per Una voce per San Marino e giocarsi la chance di essere a Torino. L’ha potuta cogliere solo Achille Lauro e per Mahmood & Blanco la situazione diventa un pizzico più difficile…

Quando va in onda la finale di Una voce per San Marino 2022?

Ma quando sapremo chi parteciperà all’Eurovision Song Contest per San Marino? La finale di Una Voce Per San Marino è in programma sabato 19 febbraio su San Marino RTV (canale 831) e in live streaming. A presentare la finale Senhit, che ha rappresentato San Marino lo scorso anno, e Jonatan Kashanian.