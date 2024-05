Non l’hanno presa bene a San Marino. Sulla mancata qualificazione dei Megara, rappresentanti del Titano, alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024 c’è chi non ci sta e non ha timore di dirlo.

Quel qualcuno risponde al nome di Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo del Titano. Intervistato a caldo, dopo l’annuncio dell’eliminazione dei Megara (trionfatori del contest Una voce per San Marino qualche mese fa a discapito di Loredana Bertè, seconda classificata), Pedini Amati non nasconde l’amarezza tanto da affermare ai microfoni di RTV San Marino:

“Potremmo fare la scelta di non partecipare più all’Eurovision. Soprattutto c’è qualcosa che non mi torna – dice ed evidenzia – per tre anni di fila siamo fuori dalla finale. Prima Achille Lauro, poi Piqued Jacks e ora i Megara. Sembra quasi che i piccoli Stati siano troppo penalizzati. Il gioco non può essere solo per i grandi Paesi. Non potrei comunque decidere io di non partecipare perché c’è la TV di Stato e ci sarà un altro Governo, ma non va bene”.

Poi prosegue: “Ci impegniamo e tanto per fare un prodotto importante come Una Voce per San Marino e non meritiamo tutte le volte di essere trattati in questa maniera“.

Il segretario di Stato è nella fase conclusiva del suo mandato – come da lui sottolineato – e comunque non ha potere decisionale, ma la reazione non passa inosservata.

Eurovision Song Contest 2024, i paesi eliminati dalla finale

San Marino può consolarsi non essendo l’unico paese a non essere riuscito ad acciuffare la finale del contest. Insieme al Titano non torneranno la Polonia (Luna – The Tower), l’Islanda (Hera Bjork – Scared of Heights), la Moldavia (Natalia Barbu – In the middle), Azerbaigian (Fahree feat. İlkin Dövlətov – Özünlə apar), Australia (Electric Fields – One Milkali [one Blood]), Malta (Sarah Bonnici – Loop), Albania (Besa – Titan), Repubblica Ceca (Aiko – Pedestal), Danimarca (Saba – Sand) e Belgio (Mustii – Before the party’s over).