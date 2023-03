I biglietti per l’Eurovision 2023 sono ormai introvabili. L’evento si svolge presso la M&S Bank Arena di Liverpool dal 9 al 13 maggio, con la città del Regno Unito che organizza il concorso per conto dell’Ucraina a causa dell’impossibilità, per il Paese, di ospitare l’evento a causa della guerra in corso con la Russia, dopo l’invasione di quest’ultimo. Oggi sono stati resi disponibili i biglietti per tutti e 9 gli show -inclusa la finale- e in pochissimo tempo sono andati sold out. Sono stati messi in vendita alle 12:00 di oggi, 7 marzo, ora inglese, e i posti per finale sono andati esauriti in 36 minuti. Gli spettacoli rimanenti si sono riempiti circa un’ora dopo. Ecco gli eventi:

Prima Semifinale

Evening Preview Show, Lunedì 8 maggio alle 20

Afternoon Preview Show Martedì 9 maggio alle 13:30

Live TV Show Martedì 9 maggio alle 20

Seconda semifinale

Evening Preview Show Mercoledì 10 alle 20

Afternoon Preview Show, Giovedì 11 alle 13:30

Live TV Show Giovedì 11 alle 13:30

Finale

Evening Preview Show Venerdì 12 maggio alle 20

Afternoon Preview Show Sabato 13 maggio alle 13

Live TV Show Sabato 13 maggio alle 20

Gli organizzatori in seguito hanno affermato che la domanda era “altissima” e che i fan che non sono riusciti a ottenere i biglietti possono comunque prendere parte all’evento. Liverpool ospita un festival culturale e una fan zone dell’Eurovision, che può contenere circa 25.000 persone al Pier Head della città.

Ai biglietti già venduti, se ne sommano altri 3.000, messi a disposizione per gli sfollati ucraini che vivono nel Regno Unito per celebrare la vittoria della Kalush Orchestra all’ultima edizione.

La BBC ha recentemente annunciato la sua line-up di presentazione e commento, tra cui Graham Norton, Julia Sanina, Hannah Waddingham, Alesha Dixon, Timur Miroshnychenko, Sam Quek, Mel Giedroyc, Scott Mills, Rylan e Claire Sweeney.

Le semifinali del 9-11 maggio saranno presentate dalla cantante ucraina Julia Sanina, Waddingham e Dixon, con la finale dell’Eurovision 2023 che vede Norton insieme a Sanina, Waddingham e Dixon.