L’Eurovision 2022 si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio prossimo. Dopo la vittoria dei Maneskin con “Zitti e buoni”, è stata scelta la città piemontese per ospitare la prossima edizione della kermesse musicale. A rappresentare il nostro Paese saranno Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”. E proprio l’Italia, insieme all’Ucraina, sono gli Stati favoriti nelle ultime settimane.

Oggi, vi riportiamo una classifica interessante che sottolinea e indica quali sono le canzoni dell’Eurovision 2022 più virali su TikTok. Nella app, infatti, oltre ad avere una libreria di musica da aggiungere video nell’app, alcune persone caricano video sull’app con l’audio già incluso nel video. Tuttavia, l’intelligente algoritmo di TikTok è solitamente in grado di rilevare il brano che viene utilizzato nel video, lo alloca sotto il brano giusto e quindi lo include nel numero totale di video in cui è stato utilizzato quel suono. E il sito Escxtra ha indicato le canzoni dell’Eurovision 2022 e quante volte sono state caricate nei video virali dell’applicazione. Curiosi? Scoprite qui sotto la classifica aggiornata in data 19 marzo.

Italia: Mahmood & Blanco – Brividi – 154.1K video

Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania – 102.8K video

Serbia: Konstrakta – In corpore sano – 11.3K video

Lettonia: Citi Zēni – Eat Your Salad – 9034 video

Spagna: Chanel – SloMo – 9024 video

Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer – 7696 video

Paesi Bassi: S10 – De diepte – 7523 video

Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana – 2332 video

Finlandia: The Rasmus – Jezebel – 1914 video

Romania: WRS – Llámame – 1014 video

Albania: Ronela Hajati – Sekret – 990 video

Regno Unito: Sam Ryder – Space Man – 919 video

Lituania: Monika Liu – Sentimentai – 442 video

Moldavia: Zdob și Zdub & Frații Advahov – Trenulețul – 313 video

Polonia: Ochman – River – 289 video

Cipro: Andromaca – Ela – 143 video

Germania: Malik Harris – Rockstars – 162 video

Estonia: Stefan – Hope – 125 video

Francia: Alvan & Ahez – Fulenn – 123 video

Austria: LUM!X feat. Pia Maria – Halo – 116 video

Irlanda: Brooke – That’s Rich – 107 video

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together – 68 video

San Marino: Achille Lauro – Stripper – 65 video

Australia: Sheldon Riley – Not the same – 64 video

Portogallo: Maro – Saudade, saudade – 52 video

Malta: Emma Muscat – I am what i am – 44 video

Croazia: Mia Dimšić – Guilty Pleasure – 42 video

Danimarca: REDDI – The Show – 35 video

Belgio: Jérémie Makiese – Miss You – 32 video

Bulgaria: Intelligent Music Project – Intention– 25 video

Islanda: Systur – Með hækkandi sól – 22 video

Montenegro: Vladana – Breathe – 19 video

Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry – 19 video

Israele: Michael Ben David – I.M – 18 video

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off – 15 video

Armenia: Rosa Linn – Snap – 8 video

Georgia: Circus Mircus – Lock Me In – no video

Macedonia del Nord: Andrea – Circles – no video

Slovenia: LPS – Disko – no video