Etienne, Guesch Patti: traduzione e testo della canzone

Etienne è una celebre canzone di Guesch Patti, nome d’arte di Patricia Porasse, nata a Parigi nel 1946.

Il successo e il significato di Etienne

Il successo assoluto arriva grazie al brano Etienne, certificato disco d’oro in Francia. Con più di un milione e mezzo di copie vendute, avrà riscontro non solo nel suo Paese ma in tutta Europa, arrivando ai primi posti delle classifiche. La canzone strizza l’occhio esplicitamente a un rapport0 sessuale utilizzando un linguaggio fortemente er0tico e allusivo, ed è accompagnato da un videoclip in bianco e nero nel quale la cantante si esibisce in uno striptease. In patria, ottiene il Prix Vincent Scotto come miglior singolo nel 1987.

L’album di debutto come solista di Guesch Patti affronta diversi temi con un sound pop-rock e ottiene un ottimo successo. Ne sono estratti tre singoli: Let be must the queen, Bon anniversaire e Cul Cul Clan. Nel 1988 è ospite a Sanremo.

Etienne, ascolta la canzone

Qui potete ascoltare il brano Etienne.

Guesch Patti, Etienne, Testo

Étienne, Étienne, Étienne

Oh, tiens le bien

Baiser salé, sali

Tombé le long du lit

De l’inédit

Il aime à la folie

Au ralenti

Je soulève les interdits

Étienne, Étienne, Étienne

Hmmm, tiens le bien

Affolé, affolant

Il glisse comme un gant

Pas de limite

Au goût de l’after beat

Reste allongé

Je vais te rallumer

Aïe, Etienne

Etienne, Etienne, Etienne

Oh, tiens le bien

Alléché, mal léché

Accolé, tout collé

Reste allangui

Je me sens étourdie

Toute allourdie

Mais un très grand appétit

Étienne, Étienne, Étienne

Oh, tiens le bien

Délassée, délaissée

Enlacés, élancés

Si je te mords

Et encore et encore

Pendant le dos

Je souffle le mot

Oh, Étienne

Étienne, Étienne, Étienne

Oh, tiens le bien

Guesch Patti, Etienne, Traduzione

Étienne, Étienne, Étienne

Oh, aspetta

Un bacio salato e sensuale

Crolla lungo il letto

Inedito

Lui ama alla follia

Al rallentatore

Tolgo i divieti

Étienne, Étienne, Étienne

Hmmm, aspetta

Sconvolto, esasperante

Scivola come un guanto

Senza limiti

Al gusto del dopo beat

Resta sdraiato

Ti riaccenderò

Ahi, Etienne

Etienne, Etienne, Etienne

Oh, aspetta

Sedotto, leccato male

Insieme, tutto bloccato

Rimani languido

Mi gira la testa

Tutto appesantito

Ma un grande appetito

Étienne, Étienne, Étienne

Oh, aspetta

Rilassato, abbandonato

Intrecciato, snello

Se ti mordo

E ancora e ancora

Durante la schiena

respiro la parola

Oh, Etienne

Étienne, Étienne, Étienne

Oh, aspetta

