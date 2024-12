Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Inizialmente non dovevano essere più di 24 ma il conduttore, negli ultimi giorni, aveva aperto alla possibilità di ampliare il numero degli artisti pronti a calcare il palco del Teatro Ariston. Prima di scoprire chi sono gli esclusi (secondo il presentatore almeno altre 10 canzoni avrebbero meritato un posto), ricapitoliamo chi sarà in gara:

I nomi dei cantanti esclusi da Sanremo 2025

Jalisse

Anche quest’anno i due artisti – marito e moglie- ci hanno riprovato a presentarsi in gara per il Festival ma, per il 28esimo anno, sono stati esclusi. E anche questa volta, ribadisco: voglio avere la perseveranza dei Jalisse.

Ecco la loro reazione:

Sfera Ebbasta

Che anche lui davvero sia stato escluso dai Big del Festival? Il trapper ha condiviso un post abbastanza esplicito via Instagram con un dito medio e la scritta “Avevo tutti i requisiti per San Remo”:

Al Bano

Che Al Bano volesse partecipare nuovamente al Festival non è un mistero. Anzi, lo ha ripetuto più volte, apertamente. Lo ha ribadito. Eppure, il suo nome non appare nella lista dei Big (a differenza di Marcella Bella e Massimo Ranieri).

Io ci spero: ho presentato due canzoni. Mi auguro che Carlo Conti ne scelga una. Voglio chiudere la mia carriera sanremese nel 2025. I pezzi sono molto belli. Aspetto la risposta.

Ma la risposta non è stata quella sperata. “No comment per tutto” la reazione del cantante, affetto da “sanremite acuta”, come ammesso da lui stesso.

Virginio

Anche lui ha provato la strada di Sanremo 2025 ma non appare tra i 30 Big selezionati da Carlo Conti. E commenta la sua esclusione con un lungo posto via social:

“A questo ragazzino qui io ho imparato a volergli bene, ad amarlo proprio col tempo, perché ho visto la sua resilienza, la sua forza, la sua tenacia e tutto il suo talento.

Amati, piccolé.

Hai la musica negli occhi e tanto da dire e da cantare in giro per il mondo.

Ti meriti l’amore di tutte le persone che ti ascoltano, ti sostengono e lottano con te ogni giorno fianco al fianco.

Non pensare mai di non essere abbastanza.

Sei troppo. E va bene così.

Ti Amo.

Tuo V.”

Arisa

Dispiace vedere l’assenza, per un altro anno, di Arisa dai Big del Festival di Sanremo. La sua presenza sul palco di Sanremo non ha mai deluso e la stessa cantante ha ammesso, l’anno scorso, il forte rammarico di non essere riuscita a tornare al Festival. Dopo l’intensa “Canta ancora”, colonna sonora di “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, Arisa avrebbe (probabilmente) meritato un ritorno – meritato – sul luogo che l’ha resa celebre con ben due vittorie. Al momento, nessun commento dall’artista che ha solo condiviso una live studio session del suo ultimo inedito:

Cari amici,

sapere che la mia musica arriva fino a voi e tocca i vostri cuori è il regalo più grande. Un milione di volte grazie per aver dato luce a #cantaancora la mia ultima canzone con il vostro amore e il vostro ascolto, e questo è un piccolo regalo per voi.

LDA

Lui stesso ci aveva raccontato di avere due pezzi importanti da presentare per Sanremo 2025 ed era ancora in dubbio su quale proporre a Carlo Conti:

“Quest’anno sì, non so se andarci con una ballad o una uptempo. Le ho tutte e due, sto capendo e valutando. Se ci vado vado per vincere, non per partecipare. Ho le potenzialità e la qualità per vincere Sanremo, tranquillamente. Devo andare lì convinto al 100%. Ho due pezzi forti entrambi, tanto diversi. Ho una ballad e una uptempo più rischiosa ma che se giro come dico io sarà una super hit. Se vai a Sanremo ci devi andare col pezzo giusto, non con uno che passa in sordine. Il primo che ho fatto è stato di posizionamento per me, anche tra i giovani ero il più giovane (ride). Sono arrivato 15esimo, tanta roba per essere il primo Sanremo, me lo son goduto. Ma il prossimo si vince, il secondo o il terzo posto non mi basterà l’anno prossimo”

Shade

Via social ha condiviso un reel ironico sulla sua esclusione (“Amore sono libero per San Valentino!”) per poi ammettere:

Comunque sono orgoglioso di essermela giocata fino all’ultimo con una canzone che sarei stato fiero di portare su quel palco! Oh non sembra ma invecchio anche io e un pochino maturo anche

(post in aggiornamento)